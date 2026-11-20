Finisce nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Cobolli alle Atp Finals di Torino, ma c'era poco da fare contro un Carlos Alcaraz che, nonostante il problema muscolare, ha giocato un tennis sontuoso, regolando il romano in poco più di un'ora di gioco, per 6-4 6-1 . Decisivi i break in apertura di entrambi i parziali, che hanno fiaccato lo spirito di rivalsa di Cobolli, sceso in campo con grandi motivazioni nonostante l'eliminazione già decretata. Per lo spagnolo un test importante in vista della semifinale con Shelton. Rivivi la diretta del match sul Corriere dello Sport-Stadio

15:19

+++ Alcaraz annienta Cobolli: 6-4 6-1! +++

Un'ora e sei minuti bastano ad Alcaraz per sbarazzarsi di un Cobolli, animato da grandi propositi per chiudere in modo degno la sua prima avventura alle Atp Finals, eppure condannato dai due break subiti in apertura dei due parziali. Lo spagnolo, che non ha mai dato l'impressione di patire l'infortunio rimediato nell'ultimo match, si impone per 6-4 6-1 con una clamorosa dimostrazione di forza.

15:15

Alcaraz è un martello, Cobolli crolla: 5-1

Finisce malissimo per Cobolli, impotente di fronte ad uno scatenato Alcaraz, che con due ace consecutivi nella parte centrale del game si agevola la strada verso il trionfo.

15:12

Ancora break di Alcaraz: 4-1

Eccolo il calo di tensione di Cobolli, che serve i primi due punti in maniera troppo morbida, immolandosi sulle risposte di Alcaraz, che chiude il break a zero e vola sul 4-1 nel secondo set.

15:09

Alcaraz resta avanti di un break: 3-1

Difficile per Cobolli fare breccia sul servizio di Alcaraz, che lascia un solo quindici al romano e allunga nuovamente sul 3-1 nel secondo set.

15:06

Gioco a zero per Cobolli

Turno di servizio chiuso a zero per la prima volta da Flavio Cobolli, che approfitta anche di un paio di errori in risposta da parte di Alcaraz. Conta il punto: 1-2 per alimentare la speranza.

15:04

Cobolli reagisce, ma è 2-0 Alcaraz

La notizia positiva è lo spirito di Cobolli, che non si lascia andare allo sconforto e si gioca il game, risolto da Alcaraz con due prime vincenti.

14:59

Ancora break in apertura per Alcaraz

Mazzata per Cobolli, che come nel primo set perde subito il servizio: Alcaraz si porta sull'1-0 anche nel secondo parziale. Nuovamente tutta in salita la strada per il romano.

14:55

+++ Alcaraz-Cobolli 6-4: decisivo il break nel primo game +++

Gioco a zero per Alcaraz, che si affida agli ace per chiudere un primo set indirizzato già dal game d'apertura con il break sul servizio di Cobolli. Bella reazione di Flavio, con un piccolo rimpianto nell'ottavo gioco.

14:52

Cobolli non molla: annullati due set-point

Un leonino Cobolli risale dallo 0-30, poi in un infinito game annulla due set-point ad Alcaraz e si prende il gioco ai vantaggi: 4-5 e Carlos che servirà al cambio campo per chiudere il primo parziale.

14:45

Cobolli spreca: Alcaraz vola sul 5-3

Ci prova Cobolli, che però dopo essersi costruito splendidamente il punto del 30-15 con il dritto, spreca clamorosamente con il rovescio nello scambio successivo. Niente palla-break e Alcaraz che vola sul 5-3 nel primo set.

14:39

Cobolli ai vantaggi: 3-4

Settimo game combattuto con un continuo botta e risposta tra Cobolli e Alcaraz: Flavio annulla una palla-break, che sarebbe stata letale, e la spunta ai vantaggi.

14:32

Alcaraz serve 'alla Zverev': 4-2

Un paio di volée fuori misura per Alcaraz, che serve la prima con una precisione dell'81%, conquistando l'85% dei punti (undici su tredici): lo spagnolo allunga nuovamente sul 4-2.

14:29

Alcaraz falloso: accorcia Cobolli

Accorcia sul 2-3 Cobolli, che trova un Alcaraz piuttosto impreciso in risposta e chiude il game con una prima vincente. Buona la reazione nervosa del romano.

14:25

Alcaraz praticamente perfetto: 3-1

Due prime vincenti, un dritto pazzesco e un ace esterno per chiudere, poco da fare per Cobolli: 3-1 per Alcaraz nel primo set.

14:21

Primo game per Cobolli

Reagisce finalmente Flavio Cobolli, che gioca un gran turno di battuta, con un ace, un servizio e dritto e due prime vincenti: 2-1 per Alcaraz.

14:20

Alcaraz conferma il break: 2-0

Se ha qualche fastidio, Alcaraz non lo dà a vedere e sul primo turno di battuta annichilisce Cobolli, lasciandogli un solo quindici e strappando gli applausi del pubblico con una visionaria volée che chiude il game e vale il 2-0.

14:16

Subito break di Alcaraz

Inizia male per Cobolli, che parte bene con servizio e dritto per il primo quindici del match, ma che poi subisce il break in apertura da parte di Alcaraz, che chiude con un favoloso rovescio lungo linea.

14:12

Si inizia con Cobolli in battuta

Stretta di mano e sorteggio, sarà Flavio Cobolli a servire per primo. Grande atmosfera per il congedo del romano dalle Atp Finals 2026.

14:03

Tutto pronto per il match tra Cobolli e Alcaraz

L'attesa del pubblico è la stessa di una partita decisiva, tutto pronto per l'ingresso in campo di Cobolli e Alcaraz. A breve l'inizio del match.

13:57

Cobolli scalpita: riscaldamento in corridoio

Come un leone in gabbia, Flavio Cobolli appare smanioso di entrare in campo e inizia il riscaldamento già nel corridoio che porta all'ingresso nell'Inalpi Arena. Il romano vuole chiudere in bellezza, riscattandosi almeno in parte davanti al pubblico torinese, che lo ha sostenuto con grande passione nei due precedenti sfortunati match.

13:45

L'altro match di giornata

Il round robin si chiuderà questa sera con la sfida decisiva tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, un vero e proprio spareggio per l'accesso alle semifinali. Il vincitore conquisterà il pass per il penultimo atto del torneo, dove domani affronterà il numero uno del mondo Sascha Zverev.

13:34

I prossimi impegni di Cobolli

La stagione di Cobolli proseguirà anche dopo le Atp Finals, con il romano atteso dalla Coppa Davis. Il capitano Filippo Volandri ha ufficializzato la formazione azzurra, inserendo Matteo Berrettini al posto di Simone Bolelli. Completano il quintetto Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Andrea Vavassori.

13:14

La decisione di Alcaraz

Alcaraz ha già conquistato l'accesso alle semifinali, dove affronterà Ben Shelton. In caso di problemi fisici, lo spagnolo potrebbe anche decidere di ritirarsi durante il match, nel tentativo di recuperare in vista della sfida di domani.

13:01

Come sta Alcaraz

Lo spagnolo non è al meglio, ieri però la risonanza magnetica non ha evidenziato problemi muscolari alla coscia sinistra. Qui tutte le info.

13:00

Cobolli sfida Alcaraz

Carlos Alcaraz sfida oggi Flavio Cobolli alle Atp Finals 2026. Lo spagnolo, già qualificato in semifinale da primo del girone, deve fare i conti con un problema alla coscia sinistra. Già eliminato invece l'azzurro, reduce da due sconfitte.

Torino - Inalpi Arena