"Siamo contentissimi, non vediamo l'ora di poter arrivare a Reggio Calabria per le Next Gen ATP Finals: credo che sarà un grande spettacolo" ha detto il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi , all' Inalpi Arena di Torino nel corso di una conferenza stampa organizzata durante le Nitto ATP Finals per presentare le Next Gen ATP Finals in programma al PalaCalafiore di Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre. "Siamo felici di poter organizzare questa manifestazione a Reggio Calabria per lo meno per tre motivi" ha detto Binaghi. "Il primo motivo nasce dal fatto che questo è un torneo che abbiamo lanciato e valorizzato grazie all'ATP a Milano in un quinquennio che non ci vedeva ancora protagonisti con le [Nitto] ATP Finals, ma che ci ha permesso di imparare tante cose che poi abbiamo portato a Torino in una manifestazione più grande. Quel quinquennio ci ha permesso anche, tramite il torneo, di valorizzare grandi talenti italiani, e non solo. Ricordo che Sinner ha avuto una wild card ed ha vinto il torneo, poi da là sono passati Cobolli, Musetti, Arnaldi e tutti gli altri" ha spiegato Binaghi.

Binaghi: "Il nostro obiettivo è mantenere alta l'attenzione sui giovani"

"Ma il nostro obiettivo, e vengo al secondo motivo per cui siamo felici di organizzare questa manifestazione, nonostante tutti i successi di questo momento straordinario del tennis italiano, deve continuare sempre a essere l'attenzione ai giovani, nel reclutamento e nel Settore Tecnico" ha aggiunto il presidente della FITP. "Da ultimo, sono molto contento, anche come uomo del Sud, che si giochi a Reggio Calabria, per una questione di giustizia. Il tennis italiano oggi ha un impatto sul territorio di notevole entità, crea ricchezza per le comunità che ospitano questo tipo di gare, e credo che questa opportunità debba essere equamente distribuita dal nord al sud. Con Reggio Calabria completiamo questo quadro. Abbiamo a Roma, al centro, gli Internazionali BNL d'Italia, abbiamo anche un grande Challenger che sta crescendo nelle isole a Cagliari, le finali di Coppa Davis a Bologna, a Torino nel nord-est le Nitto ATP Finals, spero che a breve possiamo comunicare di essere riusciti a coprire anche il nord-est. Credo sia una distribuzione razionale che dà la giusta soddisfazione a tutti i territori e ci consente di crescere nel modo più deciso possibile in tutte le parti del nostro Paese" ha detto Binaghi. Questo obiettivo, ha spiegato, "si inserisce in un piano strategico più ampio, che abbiamo discusso ed elaborato in questi lunghi mesi che hanno preceduto le Finals con il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, per cui ringrazio il dottor Siniscalchi, con Sport e Salute, partendo dall'assunto che le Nitto ATP Finals oramai rappresentino un patrimonio sportivo per il nostro Pçaese. Quindi crediamo che debba essere trattato in questo modo e debba non avere più confini, ma essere promosso ogni giorno su tutti i territori italiani, valorizzato nella scuola dell'obbligo ed essere soprattutto di supporto allo sviluppo dell'impiantistica nel nostro paese, in particolare quella del tennis e del padel, che soffre in questo momento per l'impennarsi della domanda".

Gli interventi delle istituzioni locali

Occasione e vetrina importante non solo per la Calabria ma per tutto il sud: questo il leit motiv degli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni locali - il Sindaco di Reggio Calabria ed il Presidente della Regione - durante a presentazione delle Next Gen ATP Finals 2026 (il torneo che riunisce gli otto migliori giovani talenti del tennis mondiale riservato ai giocatori Under 20, che si svolgerà a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre) che si è svolta presso la Sala Conferenze dell’Inalpi Arena di Torino. “Ringrazio l'ATP, la federazione, il Governo nazionale, il Governo regionale grazie ai quali siamo riusciti ad ottenere questo grande obiettivo - ha esordito Francesco Cannizzaro, Sindaco di Reggio Calabria - una grande occasione, una grande possibilità per il sud, per il Paese, ma fatemi dire in modo particolare per la mia e per la nostra Reggio Calabria che non vede l'ora di accogliere positivamente questa opportunità, questa vetrina internazionale, Reggio non è pronta, Reggio è prontissima, stiamo già lavorando per quanto di competenza per accogliere questa manifestazione che non rappresenta soltanto un'occasione sportiva ma la possibilità di far conoscere le potenzialità del profondo sud, probabilmente nel passato narrato dai luoghi comuni che abbiamo sfatato grazie a una sinergia istituzionale che in questi anni abbiamo messo in campo in diversi settori”. “Abbiamo sempre raccontato che il sud, la Calabria in particolare, vuole e deve cogliere le grandi occasioni - ha sottolineato - che in questo caso sono rappresentate dalle Next Gen ATP Finals che saranno accolte a Reggio Calabria con grande entusiasmo e con una macchina organizzativa che sta lavorando alacremente accanto all'ATP e alla Federazione per superare questo banco di prova, perché per Reggio Calabria, ribadisco, non è soltanto un'occasione ma è anche un banco di prova che vogliamo, intendiamo e siamo convinti - perdonatemi se lo dico - di superare a pieni voti perché è un'occasione che non possiamo perdere, quindi ringrazio veramente di cuore tutti coloro i quali a vario titolo hanno contribuito a far sì che questa grande possibilità si potesse realizzare in una delle città del profondo sud che ha un potenziale ancora probabilmente inespresso e che grazie a questa vetrina internazionale farà emergere quello che è il suo vero potenziale". Sono molto contento - ha poi aggiunto il Primo Cittadino di Reggio - di salutare qui Federico Cinà: noi tifiamo per gli italiani quindi Reggio tiferà per te, poi tu sei di Palermo, quindi profondo sud, porterai in alto sicuramente l'Italia ma sono convinto che dimostrerai ancora prima quell'orgoglio di appartenere a una terra come quella siciliana, e quindi bocca al lupo di vero cuore a te, alla tua famiglia, alla tua squadra”. L’ultimo ringraziamento di Cannizzaro è per il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Permettetemi di ringraziare il presidente Binaghi perché in questi anni credo che abbia magistralmente guidato la Federazione portando il tennis italiano a livelli veramente significativi. E lo ringrazio anche per aver voluto creare anche questa sorta di ponte tra nord e sud perché oggi presentiamo e rilanciamo le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria mentre si stanno per spegnere tra qualche giorno i riflettori sulle Nitto ATP Finals di Torino. Credo che sia veramente un ponte ideale che noi dobbiamo sempre di più arricchire, alimentare e consolidare: l'Italia è unica, l'Italia è straordinariamente unica e quindi grazie anche allo sport e a questo sport di primo livello riusciremo a sfatare in Europa e nel mondo fatti che probabilmente nel passato hanno come dire limitato le capacità sportive e organizzative del nostro Paese. Ci vediamo tutti a Reggio Calabria”.

Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria: “Ha ragione il sindaco di Reggio Calabria, anche io voglio ringraziare il presidente Binaghi: credo che tra quelli che governano lo sport in Italia lui in qualche modo è il ‘Sinner’, per quello che è riuscito a fare non solo grazie a Sinner ma anche per la capacità che ha avuto di fare del tennis un volano di attenzione, di interesse e anche di marketing territoriale, che è la ragione per cui abbiamo voluto fortemente organizzare le Next Gen ATP Finals a Reggio Calabria. Noi riteniamo che attraverso il tennis si possano scoprire posti straordinari come quelli che conosceranno i 45 paesi collegati a dicembre per le NextGen e ci piace anche l'idea che in qualche modo la Calabria sia la regione del futuro del tennis”. “Se il Piemonte è la regione del presente del tennis - ha aggiunto rivolgendosi al Presidente Alberto Cirio - noi ci candidiamo ad essere la regione del futuro perché ospiteremo appunto campioni straordinari come Federico Cinà: è siciliano, quindi in qualche modo è cugino, ci separa solo un pezzo di mare. Ma anche Pierluigi Basile è meridionale, perché è di Martina Franca, quindi avremo fra i più grandi giovani tennisti del mondo due ragazzi italiani entrambi del sud, e sono molto contento di questo. Faremo vedere una regione che sta crescendo, secondo Banca Italia è la regione che è cresciuta di più nel 2025 e quella che è cresciuta di più nei primi sei mesi del 2026: ha tre aeroporti, contrariamente a quello che si pensa è molto connessa e sta avendo uno sviluppo turistico importante. Iniziative come queste devono servire a creare marketing territoriale e accrescere lo sviluppo del territorio attraverso la sua conoscenza del territorio, quindi faremo una bella conferenza stampa anche a Reggio Calabria. Saluteremo i campioni del futuro e li saluteremo vicino al Bronzi di Riace, che sono due guerrieri, quindi Federico, guerriero anche a Reggio Calabria con NextGen, senza caricarti di responsabilità, anche io tifo moltissimo per te”.

"La comunità calabrese è una comunità molto forte nel nostro Piemonte, a cui dobbiamo molto. Sono felice di condividere le stesse strategie con il presidente Occhiuto ed il sindaco Cannizzaro", ha esordito Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte. "L’idea comune è quella di investire innanzitutto sugli eventi sportivi come volano per la promozione dello sport stesso e del turismo sportivo, che sta avendo un impatto importante su tutta la regione". Una strada intrapresa in maniera convinta, e sulla quale si proseguirà anche nei prossimi anni: "Dimostrare di sapere creare eventi crea una reputazione che aiuta a far sì che certi eventi rimangano in alcuni posti per diversi anni, soprattutto quando giocatori, sponsor e appassionati si trovano tutti bene. Lo insegna Binaghi, e io sono un sognatore: con lui, stiamo già ragionando per rendere Torino la casa del tennis internazionale, e non solo fino al 2030". "L’investimento delle Next Gen ATP Finals è importante anche in termini di comunicazione e di visibilità, ed è il presupposto principale perché la Federazione possa continuare a crescere e a superare il calcio, grazie anche al padel, che non dobbiamo dimenticare - ha aggiunto rivolgendosi ad Angelo Binaghi -. Un investimento che ribadisce il principio secondo cui lo sport è un elemento fondamentale per garantire una vita sana alle persone". "Con la Federazione Italiana Tennis e Padel continuiamo a lavorare in tal senso. Il presidente Binaghi ci ha portato lo sport nelle scuole e presto diventeremo la prima regione d’Italia in cui in tutte le scuole elementari ci sarà la possibilità di fare sport in maniera continuativa, con personale dedicato. Se impareremo a vivere in modo più sano, faremo il bene nostro e della nostra comunità".

"Sono particolarmente felice di essere qui oggi in rappresentanza del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi che fin dal principio ha promosso e lavorato, silenziosamente, con il presidente Binaghi affinché fosse riaffermato il principio delle pari opportunità" ha sottolineato Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio. "Un principio che non solo predichiamo ma pratichiamo, volendo garantire una pari opportunità sportiva a livello territoriale. La scelta e l’intuizione di coinvolgere la Calabria, con Reggio Calabria, nascono proprio in quest’ottica, dopo i Giochi del Mediterraneo a Taranto e prima dell'America's Cup di vela a Napoli". Il Ministro per lo Sport e con lui tutto il governo, ha aggiunto, "ha voluto che il Sud tornasse ad avere un ruolo da protagonista e a essere portatore dei sani fabbisogni che nascono dalle comunità. Ringrazio quindi il presidente della Regione, Occhiuto, per aver lavorato con noi al raggiungimento di questo obiettivo, e il sindaco di Reggio Calabria. È chiaro che tutto questo si potrà fare anche grazie a una grande capacità organizzativa, che va necessariamente riconosciuta a Sport e Salute, la nostra società in house, che opera per l’organizzazione e la realizzazione degli eventi in collaborazione sempre più sinergica con la Federazione per questi eventi che danno ricchezza al nostro Paese". Puntare sulla Calabria, ha concluso, "su una terra con un così alto valore e una tale propensione turistica, è davvero una scelta vincente".