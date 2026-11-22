Il nuovo numero uno del mondo Alexander Zverev contro Carlos Alcaraz , n.3 di un ranking in cui punta a riconquistare presto la vetta. È la finale che a Torino tutti si aspettavano quella tra il tedesco e lo spagnolo, che oggi (domenica 22 novembre, ore 18) si sfidano per il titolo di 'Maestro' alle Atp Finals . Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

18:16

+++ Al via l'atto conclusivo delle Nitto Atp Finals 2026: big match Zverev-Alcaraz a Torino +++

Si parte all'Inalpi Arena di Torino con la finalissima del Torneo dei Maestri: Alcaraz ha vinto il sorteggio, scegliendo di rispondere. Zverev al servizio.

18:07

Alcaraz e Zverev in campo!

Carlos e Sascha fanno il loro ingresso sul Centrale dell'Inalpi Arena di Torino, accolti dall'ovazione del pubblico!

18:03

Ancora Bocelli protagonista: è il momento dell'Inno di Mameli

Prima dell'ingresso dei giocatori, il maestro Bocelli intona il Canto degli italiani: è tutto pronto a Torino!

18:00

Ci siamo, è tutto pronto a Torino

Ancora pochi minuti di attesa e poi si alzerà il sipario sulla finalissima delle Atp Finals 2026!

17:53

Che atmosfera a Torino: Bocelli intona "Con te partirò" all'Inalpi Arena

Andrea Bocelli apre la cerimonia della finalissima, intonando il brano "Con te partirò". Ovazione dalle tribune dell'Inalpi Arena di Torino.

17:50

Alcaraz e la dichiarazione d'amore all'Italia: "Qui è pazzesco, e anche quando c'è Sinner..."

Le parole del fuoriclasse spagnolo: "È incredibile l'amore che ricevo qui anche in allenamento". APPROFONDISCI

17:45

Nitto Atp Finals, Arribage e Olivetti trionfano nel doppio

I francesi sono i nuovi campioni del doppio: Theo e Albano hanno battuto i favoriti Marcelo Arevalo e Mate Pavic, alla loro ultima partita insieme, con una gran rimonta: 3-6, 7-6 (2), 10-6 il punteggio dopo un'ora e mezza di gioco.

17:40

Zverev sfida i critici: "Alcaraz e Sinner? Quest'anno sono arrivato io..."

Il tedesco dice di non vedere l'ora di affrontare Carlos: con le Nitto Atp Finals può chiudere il cerchio di una stagione da sogno, che gli ha portato due Slam e il numero uno al mondo. LEGGI TUTTO

17:30

Da Sinner a Shelton: i giocatori più vincenti del 2026

Jannik guida la speciale classifica con sei titoli vinti nel 2026. A seguire Alcaraz (5) e il duo Medvedev-Shelton, entrambi a quota 4.

Jannik Sinner 6 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Wimbledon)

Carlos Alcaraz 5 (Australian Open, Doha, Tokyo, Vienna, Parigi)

Daniil Medvedev 4 (Brisbane, Dubai, Hangzhou, Almaty)

Ben Shelton 4 (Dallas, Monaco di Baviera, Stoccarda, Montreal)

17:20

Nitto Atp Finals: Zverev sogna il tris, Alcaraz mette nel mirino il primo trionfo

Il tedesco, numero uno al mondo, ha vinto il Torneo dei Maestri in due occasioni: nel 2018, a Londra e nel 2021, a Torino. Se dovesse trionfare anche oggi, Sascha diventerebbe l'ottavo giocatore di sempre a vincere le Finals almeno tre volte. Dall'altra parte c'è invece Carlos che vuole diventare il terzo giocatore spagnolo nella storia a vincere il prestigioso torneo: l'ultimo a riuscirci su Alex Corretja nel 1998. L'altro campione iberico alle Finals risale a 50 anni fa: nel 1976 Manuel Orantes vinse in finale contro il polacco Wojciech Fibak in cinque set.

17:10

Tutti i segreti della giacca speciale di Zverev: il numero 1 alle spalle, i nomi dei cani e una frase speciale all'interno

Il tedesco si è presentato a Torino con una giacca completamente personalizzata: GUARDA LA GALLERY

17:00

Per Alcaraz e Zverev un montepremi da urlo

Avendo vinto tutti e quattro i match disputati finora, sia Alcaraz che Zverev sono già certi di lasciare Torino con oltre due milioni e mezzo di dollari in tasca. Si sono infatti assicurati 338.000 dollari del premio di partecipazione, 405.000 dollari per ciascuno dei successi nel round robin e 1.206.000 per il trionfo in semifinale. Colui che avrà la meglio in finale e si laureerà dunque campione imbattuto, incasserà la bellezza di 5.171.000 dollari.

16:50

Alcaraz-Zverev, i precedenti

Lo spagnolo è avanti per 7-6 nei precedenti, ma ha perso entrambe le sfide disputate alle Atp Finals, seppur entrambe relative alla fase a gironi. I due inoltre si sono affrontati una sola volta nel 2026: era la semifinale degli Australian Open e Carlos vinse 7-5 al quinto set dopo che il tedesco aveva servito per l'incontro sul 5-4.

16:40

Nitto Atp Finals, Alcaraz-Zverev: dove vedere la finalissima in tv e streaming

L'ultimo atto del Torneo dei Maestri sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con la telecronaca di Luca Boschetto e Paolo Bertolucci. Garantita anche una diretta in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity: i telecronisti saranno Riccardo Trevisan e Francesca Schiavone.

16:30

Zverev-Alcaraz, data e orario del match

La super sfida tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, avversari all'Inalpi Arena di Torino nella finale delle Atp Finals, è in programma oggi, domenica 22 novembre, non prima delle ore 18.

Inalpi Arena, Torino