Jannik Sinner vola in Finlandia dal "re dei tendini" per un'operazione che ha provato a evitare fino all'ultimo. Dopo svariati consulti, e dopo una situazione che fatica a vedere la luce, Sinner ha deciso di affidarsi a Lasse Lampainen, chirurgo finlandese a cui si rivolgono gli atleti di mezzo mondo. In questo momento Sinner è in volo per Turku, dove opera l'uomo a cui l'ex numero uno del mondo, ha deciso di affidarsi per risolvere una situazione che, da luglio, non gli dà tregua.

Sinner si opera, quando può tornare

A questo punto niente Australian Open, niente cemento: Sinner, nella migliore delle ipotesi, starà fuori quattro mesi. Ma tutto si chiarirà dopo l'intervento e solo in quel momento saranno fatte ipotesi concrete su quando Jannik tornerà realmente in campo. L'obiettivo, quindi, è rientrare per la stagione sulla terra rossa. E, magari, provare a difendere il titolo di Roma per poi andare a caccia del sogno Roland Garros. Discorsi assolutamente prematuri in questo momento. Sinner sa che la situazione del ginocchio destro non è semplice perché di fatto, da luglio, ha perso quattro mesi preziosi. Ma nessuno, né lui né il suo staff, pensava che la situazione non si riuscisse a risolvere con la terapia conservativa.