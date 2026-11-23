Coppa Davis al via, Volandri alza la guardia: 'Il ranking non conta'

Alla vigilia dell'esordio bolognese c'è stato spazio anche per il capitano azzurro Filippo Volandi che ha ribadito l'importanza di approcciare in modo corretto le partite, a prescindere dall'avversario: "Le posizioni del ranking non contano e sono le motivazioni a essere importanti nel torneo". Poi sugli obiettivi: "I nostri obiettivi sono gli stessi, dobbiamo lottare in modo diverso. Sappiamo di avere pressione ma questo è un privilegio. I giocatori ci sono abituati anche se è chiaro che questa è una competizione diversa dai normali tornei". Volandri non ha ovviamente divulgato i nomi dei singolaristi che scenderanno in campo mercoledì, ma parlando delle convocazioni ha dichiarato che "sono solo fatte in base alla classifica".