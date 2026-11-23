Volandri sente la pressione per la Coppa Davis: "Siamo felici di difendere il titolo qui in Italia. Le posizioni del ranking..."
Tutto pronto alla Bologna Fiere Arena, nuova struttura da 10.500 posti che diventerà da metà dicembre la casa della Virtus e che da domani ospiterà la Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, sogna un altro successo anche se priva di Sinner. Il primo esame da superare è la Corea del Sud, avversaria mercoledì nei quarti. Sulla carta un debutto soft considerando che il miglior giocatore degli asiatici, Soon-Woo Kwon, è numero 156 del mondo, ma guai a sottovalutare i rivali.
Coppa Davis al via, Volandri alza la guardia: 'Il ranking non conta'
Alla vigilia dell'esordio bolognese c'è stato spazio anche per il capitano azzurro Filippo Volandi che ha ribadito l'importanza di approcciare in modo corretto le partite, a prescindere dall'avversario: "Le posizioni del ranking non contano e sono le motivazioni a essere importanti nel torneo". Poi sugli obiettivi: "I nostri obiettivi sono gli stessi, dobbiamo lottare in modo diverso. Sappiamo di avere pressione ma questo è un privilegio. I giocatori ci sono abituati anche se è chiaro che questa è una competizione diversa dai normali tornei". Volandri non ha ovviamente divulgato i nomi dei singolaristi che scenderanno in campo mercoledì, ma parlando delle convocazioni ha dichiarato che "sono solo fatte in base alla classifica".
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