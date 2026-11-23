Sinner, il coraggio di fare la scelta più difficile
Dopo 128 giorni dal trionfo di Wimbledon, constatata l'inefficacia della terapia conservativa, Jannik in Finlandia si affida al chirurgo Lempainen, luminare di fama mondiale. Questo è il momento di stringersi attorno al fuoriclasse al quale si deve il boom del tennis italiano
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12 luglio-24 novembre: dopo centoventotto giorni dal trionfo di Wimbledon, constatata l'inefficacia della terapia conservativa seguita sinora per curare il ginocchio destro che lo fa dannare, Jannik Sinner ha fatto la scelta più difficile. A Turku, in Finlandia, si affida a Lasse Lempainen, 48 anni, luminare di fama mondiale, il chirurgo ortopedico specializzato nelle lesioni muscolo-tendinee degli atleti che ha già operato molti grandi campioni di tutti gli sport. Dal '98, il suo mentore è stato Sakari Orava, uno dei più famosi chirurghi sportivi finlandesi che ha operato leggende del calcio come Marco van Basten, David Beckham, Didier Deschamps e Pep Guardiola. In anni successivi Andrea Barzagli, Federico Dimarco, Pierre Kalulu, Leonardo Spinazzola, Artem Dovbyk, Lorenzo Pellegrini, Rodrigo Bentancur, Timothy Weah, Emil Holm, Juan Cuadrado, Nuno Mendes, Eder Militao, Federico Baschirotto, Alessandro Florenzi. Lempainen ha operato anche il Pallone d'Oro Ousmane Dembélé quando giocava ancora al Barcellona, per una lesione al tendine del bicipite femorale destro. Prima delle Atp Finals, Jannik aveva confidato: "Sono stati mesi non semplici, mi manca la competizione e andare in campo per dare il cento per cento. Mi manca ciò che mi piace fare: giocare a tennis, ma devo prendermi cura del mio corpo perché vorrei giocare altri 10-15 anni". Settimana dopo settimana, mese dopo mese, l'impossibilità di fare ciò che gli piace e gli riesce meglio, è diventata una zavorra insopportabile per il fuoriclasse, Numero Uno in tutti i sensi e non soltanto per le 95 settimane vissute al vertice del ranking Atp. Questo non è il momento di discettare su che cosa si dovesse fare o si potesse fare anziché percorrere la strada della terapia conservativa, esercizio nel quale si cimentano i ct della bandelletta ileo-tibiale, per citare l'icastica e felice definizione, copyright Adriano Panatta. Questo è il momento di stringersi attorno al Gigante Altoatesino, rincuorandolo, sostenendolo, manifestandogli tutti il sostegno possibile. Di certo, lo faranno i milioni di tifosi che l'ammirano come campione e come uomo. A Sinner, soprattutto a Sinner si deve il formidabile boom del tennis italiano. Vive il momento più difficile della sua carriera. Lempainen ci dirà quali saranno i tempi di recupero post operatorio. Qualunque sia la loro durata, Jannik sa che l'aspetteremo. L'aspetteremo sempre.
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