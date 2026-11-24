Alla vigilia dell'inizio delle Final Eight di Coppa Davis in programma alla BolognaFiere Arena, Lorenzo Musetti ha suonato la carica per la squadra azzurra. Il tennista carrarino arriva a Bologna dopo aver conquistato il suo terzo titolo Atp in carriera a Lione e dopo aver centrato al Masters 1000 di Parigi la sua seconda vittoria contro un numero uno del mondo, superando Alexander Zverev. L'obiettivo è quello di invertire rotta anche in nazionale, dove finora Lorenzo conta un bilancio di 10 sfide disputate, divise tra 7 incontri in singolare (2 vittorie e 5 sconfitte) e 3 in doppio (1 vittoria e 2 sconfitte). "Spero di avere l'opportunità di farmi valere in Nazionale questa settimana, è una sensazione che mi manca un po' - ha spiegato il carrarino in un'intervista a Supertennis -. Negli ultimi anni, in cui abbiamo vinto la manifestazione, non sono mai riuscito a contribuire come avrei voluto in termini di partite giocate. Questo mi ha forse un po' frenato nel gioire completamente ed è un'emozione che voglio provare. In ogni caso la priorità è sempre il bene della squadra: mi rendo disponibile per qualsiasi scelta del capitano".