Musetti suona la carica in Coppa Davis: "La priorità è il bene della squadra"
Alla vigilia dell'inizio delle Final Eight di Coppa Davis in programma alla BolognaFiere Arena, Lorenzo Musetti ha suonato la carica per la squadra azzurra. Il tennista carrarino arriva a Bologna dopo aver conquistato il suo terzo titolo Atp in carriera a Lione e dopo aver centrato al Masters 1000 di Parigi la sua seconda vittoria contro un numero uno del mondo, superando Alexander Zverev. L'obiettivo è quello di invertire rotta anche in nazionale, dove finora Lorenzo conta un bilancio di 10 sfide disputate, divise tra 7 incontri in singolare (2 vittorie e 5 sconfitte) e 3 in doppio (1 vittoria e 2 sconfitte). "Spero di avere l'opportunità di farmi valere in Nazionale questa settimana, è una sensazione che mi manca un po' - ha spiegato il carrarino in un'intervista a Supertennis -. Negli ultimi anni, in cui abbiamo vinto la manifestazione, non sono mai riuscito a contribuire come avrei voluto in termini di partite giocate. Questo mi ha forse un po' frenato nel gioire completamente ed è un'emozione che voglio provare. In ogni caso la priorità è sempre il bene della squadra: mi rendo disponibile per qualsiasi scelta del capitano".
Musetti sul suo momento di forma
Sul momento di forma e sulle difficoltà fisiche superate negli ultimi mesi, Musetti ha infine tracciato un bilancio del suo finale di stagione: "Il titolo a Lione è stato quasi inaspettato, perché venivo dalla frattura al dito rimediata a Tokyo e da un torneo complicato a Shanghai. È stata purtroppo una stagione segnata dagli infortuni, o meglio da vere e proprie sfortune. Quella settimana però l'ho affrontata con la giusta mentalità e con tanta voglia di rifarmi: sono contento di aver espresso di nuovo un livello alto, mi serviva e spero di ripetermi anche qui a Bologna".
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