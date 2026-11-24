Nella mattinata di martedì Jannik Sinner è stato sottoposto in Finlandia, a Turku, a un intervento chirurgico al ginocchio destro. L'operazione, eseguita dal professor Lasse Lempainen per l'allungamento della banda ileotibiale, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sarebbero stimati in circa tre mesi. Ad accompagnare il tennista altoatesino c'era anche il suo medico curante, Herbert Schönhuber, che ai microfoni di Rai Sudtirol ha confermato il buon esito dell'intervento. Come spiegato dallo stesso Schönhuber, questa tecnica rappresentava l'opzione meno traumatica e più mirata per risolvere definitivamente i persistenti dolori articolari accusati dall'azzurro.