Sinner operato con successo in Finlandia: le condizioni e i tempi di recupero previsti
Nella mattinata di martedì Jannik Sinner è stato sottoposto in Finlandia, a Turku, a un intervento chirurgico al ginocchio destro. L'operazione, eseguita dal professor Lasse Lempainen per l'allungamento della banda ileotibiale, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sarebbero stimati in circa tre mesi. Ad accompagnare il tennista altoatesino c'era anche il suo medico curante, Herbert Schönhuber, che ai microfoni di Rai Sudtirol ha confermato il buon esito dell'intervento. Come spiegato dallo stesso Schönhuber, questa tecnica rappresentava l'opzione meno traumatica e più mirata per risolvere definitivamente i persistenti dolori articolari accusati dall'azzurro.
Quando potrebbe tornare in campo Sinner
Uno stop forzato che, dopo la pausa seguita al trionfo di Wimbledon dello scorso luglio, costringerà Jannik a rinunciare sicuramente agli Australian Open di gennaio. Per il tennista altoatesino è possibile ipotizzare un rientro in campo per la stagione sulla terra rossa. Se non dovesse essere Montecarlo o ancora più probabilmente Roma, Sinner punterà come obiettivo il Roland Garros. Un eventuale rientro a Parigi, dopo oltre dieci mesi lontano dai campi, porterebbe l'azzurro a non poter difendere un bottino da 5.900 punti in classifca.
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