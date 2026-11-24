Sinner potrà chiedere il ranking protetto dopo l'intervento? Di cosa si tratta e come funziona
Con l'intervento al ginocchio destro ormai alle porte e un'assenza che si preannuncia superiore ai sei mesi, Jannik Sinner potrebbe maturare il diritto a un ranking protetto da numero uno al mondo. Eppure, l'altoatesino potrebbe non averne alcun bisogno. Anche nell'ipotesi di un rientro fissato ad aprile 2027, il suo bottino includerebbe comunque i punti sufficienti per restare nella top 5. Persino slittando a fine giugno, i soli 2.000 punti del trionfo di Wimbledon gli garantirebbero un posto tra i primi 25 del mondo e l'ingresso diretto in ogni torneo. Il paracadute regolamentare diventerebbe quindi indispensabile solo in un caso estremo e al momento lontano: uno stop prolungato oltre l'edizione 2027 dei Championships.
Come funziona il ranking protetto
Per tutelare i tennisti fermi per infortunio per almeno sei mesi, esibizioni incluse, il regolamento Atp prevede il cosiddetto ranking protetto (ufficialmente Entry Protection). Non si tratta di un'assegnazione automatica: l'atleta deve farne richiesta all'Atp entro sei mesi dall'ultimo incontro disputato, allegando la relativa certificazione medica. La classifica fittizia si ottiene calcolando la media delle posizioni occupate nelle tredici settimane successive all'ultimo torneo giocato e permette di entrare direttamente nei tabelloni principali per un massimo di 9 tornei in 9 mesi (che salgono a 12 tornei in 12 mesi se lo stop supera l'anno). Questa tutela garantisce solo l'accesso al tabellone, ma non assegna lo status di testa di serie, per il quale conta unicamente il ranking reale della settimana precedente.
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