Con l'intervento al ginocchio destro ormai alle porte e un'assenza che si preannuncia superiore ai sei mesi, Jannik Sinner potrebbe maturare il diritto a un ranking protetto da numero uno al mondo. Eppure, l'altoatesino potrebbe non averne alcun bisogno. Anche nell'ipotesi di un rientro fissato ad aprile 2027, il suo bottino includerebbe comunque i punti sufficienti per restare nella top 5. Persino slittando a fine giugno, i soli 2.000 punti del trionfo di Wimbledon gli garantirebbero un posto tra i primi 25 del mondo e l'ingresso diretto in ogni torneo. Il paracadute regolamentare diventerebbe quindi indispensabile solo in un caso estremo e al momento lontano: uno stop prolungato oltre l'edizione 2027 dei Championships.