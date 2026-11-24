Svitolina torna sul discorso di Andreeva alle Wta Finals: "Mi sono sentita a disagio"
Elina Svitolina è tornata a parlare di quanto accaduto durante la cerimonia di premiazione delle Wta Finals. La tennista ucraina, protagonista di un ottimo percorso nel torneo, si è arresa soltanto nell'atto conclusivo di fronte Mirra Andreeva, impostasi in due set. A far discutere non è stato però l'esito della partita, ma le parole di grande stima che la russa aveva speso nei confronti dell'avversaria al termine del match. "Volevo fare i complimenti a Elina: hai avuto una stagione fantastica, so che è dura perdere in finale. Hai una figlia piccola, sei una mamma incredibile. Non so quanto sia difficile farlo. Congratulazioni a te e al tuo team", le parole di Andreeva che, però, non hanno sortito l'effetto sperato.
Le parole di Svitolina
Intervistata dall'emittente Suspilne Sports, Svitolina ha rivelato il forte disagio provato durante quel momenti, interpretando l'elogio della rivale come un atto inopportuno alla luce del conflitto tra Russia e Ucraina. "È chiaro che non mi piace perdere, a nessuno piace soprattutto non in finale. Mi ha fatto molto male, come una pugnalata al cuore. Ero molto triste. Durante la premiazione sapevo già che avrebbe trovato le parole per congratularsi con me. Credo che non fosse la cosa giusta da fare: non ci si stringe la mano, né ci si fa fotografare con i rappresentanti del Paese che ci sta invadendo. Mi è sembrata una provocazione. Mi sono sentita molto a disagio".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS