Elina Svitolina è tornata a parlare di quanto accaduto durante la cerimonia di premiazione delle Wta Finals. La tennista ucraina, protagonista di un ottimo percorso nel torneo, si è arresa soltanto nell'atto conclusivo di fronte Mirra Andreeva, impostasi in due set. A far discutere non è stato però l'esito della partita, ma le parole di grande stima che la russa aveva speso nei confronti dell'avversaria al termine del match. "Volevo fare i complimenti a Elina: hai avuto una stagione fantastica, so che è dura perdere in finale. Hai una figlia piccola, sei una mamma incredibile. Non so quanto sia difficile farlo. Congratulazioni a te e al tuo team", le parole di Andreeva che, però, non hanno sortito l'effetto sperato.