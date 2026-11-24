Panatta e la previsione sulla Coppa Davis: "Italia? Se ci fosse stato Sinner..."
L'Italia si appresta a fare il suo esordio in Coppa Davis nel quarto di finale contro la Corea del Sud. Senza Jannik Sinner, il capitano Filippo Volandri, dovrà affidarsi a Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Andrea Vavassori per provare nell'impresa di difendere i tre titoli di fila conquistati tra il 2023 e il 2025. "Vorrei vedere chi fa giocare in doppio - ha detto Adriano Panatta a La Domenica Sportiva facendo un pronostico sulle posibilità di successo degli azzurri -. Se ci fosse stato Sinner, lo avrei fatto giocare ovunque, forse anche a padel. I singolaristi sono da vedere. Per la Davis sono tutti nella stessa condizione. Quando si arriva a metà novembre ci sono problemi per tutti dal punto di vista fisico. Nel tennis il fattore mentale è importante, e allora arrivi ad avere delle défaillance" .
Panatta su Cobolli
L'ex campione azzurro si è poi soffermato su Flavio Cobolli, reduce dall'esperienza alle Nitto Atp Finals di Torino: "Tutta questa fragilità io non l’ho percepita. Quando arrivi in top10 sai cosa ti capita. Flavio non è da tanto tempo in quella posizione, non si è ancora consolidato a quel livello. Parliamo dell’eccellenza. Per arrivare alle Finals bisogna qualificarsi: chi vince uno Slam è già qualificato, gli altri se lo devono guadagnare. Questo porta a un logorio, perché si è obbligati a giocare tanto. Secondo me, più che fragilità psichica, è stanchezza fisica e mentale".
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