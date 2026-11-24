È la Cechia la prima nazionale qualificata alle semifinali di Coppa Davis . In quella che è stata la sfida inaugurale a Bologna , la squadra capitanata da Tomas Berdych ha sconfitto per 2-0 il Canada . Decisivi i due singolari con la vittoria di Tomas Machac per 6-2 3-6 6-2 su Liam Draxl ad aprire le danze e poi con il numero uno Jiri Lehecka a sigillare il passaggio del turno grazie al successo ottenuto su Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 7-6(4) 6-2. In semifinale la Cechia potrebbe essere l'avversaria dell' Italia , impegnata al debutto contro la Corea del Sud .

Bastano Machac e Lehecka alla Cechia

Il tie si è aperto con una sfida più combattuta di quanto i pronostici della vigilia potessero lasciar intendere. Machac ha infatti avuto bisogno del terzo set per battere il numero 154 del mondo Draxl, che, dopo aver pareggiato i conti sfruttando il passaggio a vuto dell'avversario nel secondo, si è arreso nel parziale decisivo al ceco che sul 2-2 ha cambiato passo e chiuso la partita con una serie di quattro game consecutivi. Combattuto, invece, solamente il primo set della sfida tra numeri uno che ha visto Lehecka imporsi al tie-break nella prima frazione dopo aver cancellato un set point e poi dominare il secondo con un netto 6-2 contro Auger-Aliassime.