Poche ore dopo essersi sottoposto all'intervento al ginocchio destro a Turku, in Finlan​​​​​​​dia, Jan​​​​​​​n​​​​​​​ik Sin​​​​​​​ner ha pubblicato sui social uno scatto al ristoran​​​​​​​te con il suo team. L​​​​​​​'occasione per fare gli auguri di compleanno a papà Hanspeter, anche lui al seguito della squadra durante la trasferta per l'operazione chirurgica. "Buon compleanno papà, grazie per essere qui con noi. Dentro di te il giorno è sempre più bello", ha scritto il numero due del mondo che nella giornata di mercoledì è atteso al rientro a Montecarlo.