Sinner e la foto con il papà in Finlandia: "Auguri e grazie per essere qui con me"
Poche ore dopo essersi sottoposto all'intervento al ginocchio destro a Turku, in Finlandia, Jannik Sinner ha pubblicato sui social uno scatto al ristorante con il suo team. L'occasione per fare gli auguri di compleanno a papà Hanspeter, anche lui al seguito della squadra durante la trasferta per l'operazione chirurgica. "Buon compleanno papà, grazie per essere qui con noi. Dentro di te il giorno è sempre più bello", ha scritto il numero due del mondo che nella giornata di mercoledì è atteso al rientro a Montecarlo.
Sinner, operazione riuscita a Turku
Per l'azzurro l'intervento al ginocchio destro è perfettamente riuscito, come confermato anche da lui stesso sui social. L'operazione, finalizzata all'allungamento della banda ileotibiale ed eseguita dal professor Lasse Lempainen, si è conclusa senza intoppi e prevede ora una fase di recupero stimata in circa tre mesi. Oltre al suo team, al fianco del tennista altoatesino era presente anche il suo medico di fiducia, Herbert Schönhuber.
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