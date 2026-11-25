Prima di tutto bisogna «analizzare il contesto e fare un’analisi della persona, della sua emotività e delle sue potenziali capacità nel recupero», spiega Andrea Cardone, preparatore fisico che nelle ultime 4 edizioni dei Giochi Olimpici ha seguito campioni di 7 differenti sport. «È fondamentale avviare un approccio multidisciplinare con chirurgo, fisiatra, fisioterapista, preparatore fisico e psicologo dello sport», e il recupero dall’infortunio «non termina con la guarigione biologica e con la scomparsa del dolore, ma con il ritorno della capacità dell’atleta di sostenere le richieste fisiche e psicologiche della propria specialità». Dal calcio al tennis, dal basket al curling. Il protocollo è diviso in cinque fasi: «controllo del dolore e dello stato infiammatorio; recupero dell’articolarità e delle funzioni del movimento di base; recupero progressivo della forza, cioè degli aspetti neuromuscolari e metabolici; recupero del controllo neuromotorio, cioè delle otto capacità coordinative speciali (equilibrio, ritmo, fantasia motoria, combinazione dei movimenti, anticipazione, reazione, orientamento e modulazione della forza); recupero del gesto sportivo specifico, particolare di ogni singola disciplina». Bisogna fare molta attenzione a non accelerare il passaggio alla fase successiva, altrimenti ci si espone a un «rischio maggiore di recidiva, che comunque persisterà tutta la vita». Ciò che conta è «raggiungere gli obiettivi clinici e funzionali» e qui ciascun atleta deve dare la sua risposta, «al di là dell’evidenza scientifica. Abbiamo il privilegio di lavorare con atleti di alto livello che rompono gli schemi abitudinari».

Un esempio su tutti? Federica Brignone. Essere arrivati a un’operazione dopo la terapia conservativa non è un problema, anzi. «Spesso c’è più tempo per allenare altri aspetti e ottenere uno stato fisico migliore rispetto a quello di gara». Soprattutto con calendari sempre più fitti. Uno stress che «assolutamente esiste» ma, spiega Cardone, «noi preparatori abbiamo l’obbligo di trovare soluzioni, non creare problemi né alibi. Perché alla fine vince l’atleta più bravo, sì, ma soprattutto quello che trova soluzioni migliori».

Senza entrare nel caso specifico, per Cardone è imprescindibile «l’équipe multidisciplinare con figure che conoscano bene l’atleta e sappiano come relazionarsi con lui nonostante siano abituate a vederlo performante». Nel caso di un infortunio, infatti, l’atleta «ha bisogno di sapere le cose nel modo e nei tempi giusti: un aspetto che può fare la differenza». E alla fine la decisione più importante è sempre la sua. «Conosco tantissimi campioni disposti a fare qualsiasi cosa per raggiungere il loro obiettivo».