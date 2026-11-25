Italia-Corea del Sud, quarti di finale Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Senza il suo numero uno Jannik Sinner, l'Italia è pronta ad iniziare la corsa alla difesa dei tre titoli consecutivi conquistati tra il 2023 e il 2025 in Coppa Davis. A Bologna la squadra capitanata da Filippo Volandri farà il suo esordio contro la Corea del Sud nei quarti di finale. A comporre il quintetto azzurro saranno Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. La Corea del Sud capitanata da Jong-Sam Chung potrà invece contare su Sonwoo Kwon, Hyeon Chung, Uisung Park, Jisung Nam, e Seongchang Hong. Il primo singolare dovrebbe vedere opposto Musetti a Chung, mentre nel secondo ad incrociarsi sarebbero Cobolli e Kwon.
Italia-Corea del Sud, orario e quando gioca
La sfida tra Italia e Corea del Sud, valida per i quarti di finale di Coppa Davis, è in programma oggi, mercoledì 25 novembre alla BolognaFiere Arena a partire dalle ore 16:00. Si inizierà con il primo singolare, poi a seguire il secondo singolare e infine l'eventuale doppio in caso di parità.
I precedenti tra Italia e Corea del Sud
L'Italia è avanti 3-0 nei precedenti con la Corea del Sud. L'ultimo incrocio risale alla fase di qualificazione disputata nel 2020 a Cagliari, dove gli azzurri si imposero con un netto 4-0.
Dove vedere Italia-Corea del Sud in tv
La sfida tra Italia e Corea del Sud sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su SuperTennis. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming gratuitamente su SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis.
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