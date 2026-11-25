Senza il suo numero uno Jannik Sinner, l'Italia è pronta ad iniziare la corsa alla difesa dei tre titoli consecutivi conquistati tra il 2023 e il 2025 in Coppa Davis. A Bologna la squadra capitanata da Filippo Volandri farà il suo esordio contro la Corea del Sud nei quarti di finale. A comporre il quintetto azzurro saranno Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori. La Corea del Sud capitanata da Jong-Sam Chung potrà invece contare su Sonwoo Kwon, Hyeon Chung, Uisung Park, Jisung Nam, e Seongchang Hong. Il primo singolare dovrebbe vedere opposto Musetti a Chung, mentre nel secondo ad incrociarsi sarebbero Cobolli e Kwon.