BOLOGNA - È il giorno del debutto dell'Italia in Coppa Davis . Senza il numero uno, Jannik Sinner , gli azzurri di capitan Filippo Volandri scendono in campo a Bologna per difendere i tre titoli consecutivi conquistati tra il 2023 e il 2025 . Il quintetto campione del mondo, formato da Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Berrettini e Andrea Vavassori , sfida ai quarti di finale la Corea del Sud capitanata da Jong-Sam Chung . Gli asiatici potranno contare su Sonwoo Kwon, Hyeon Chung, Uisung Park, Jisung Nam, e Seongchang Hong . Segui la diretta della giornata sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

16:04

Le due squadre entrano in campo

Corea del Sud e Italia entrano in campo alla Tennis Arena di Bologna Fiere, accolte dagli applausi del pubblico.

16:00

Tutto pronto a Bologna per Italia-Corea del Sud

Ancora pochi minuti di attesa e le due nazionali faranno il loro ingresso in campo!

15:55

Dal ristorante alla palestra: ecco la Tennis Arena a Bologna da 45mila metri quadri

Ospiterà la Coppa Davis 2026, le partite casalinghe della Virtus Bologna oltre ad eventi e concerti. Ecco le immagini del nuovo centro polifunzionale nel capoluogo emiliano

15:52

Musetti rivela: "Anno durissimo, ma vogliamo difendere il titolo. Sinner? Jannik è il nostro faro"

"È stato un anno difficile per gli infortuni, è il modo migliore per chiudere la stagione", sottolinea il carrarino ai microfoni di Sky Sport. "Cercheremo di difendere il titolo, anche se non sarà semplice: ci sono squadre molto attrezzate, come Spagna, Germania e Repubblica Ceca. Noi, come sempre, daremo il massimo. Sinner? Jannik è il nostro faro".

15:45

L'Italia in clima Coppa Davis: l'allenamento di Musetti e Berrettini e lo show dello stadio

Gli azzurri di Volandri si preparano per sfidare la Corea del Sud nei quarti di finale: tutte le foto

15:41

Berrettini: "Sinner, non devi avere fretta di rientrare..."

"Sinner? Mi sento di dirgli che c'è tempo, che è giovane e sono sicuro che tornerà lo Jannik che tutti conosciamo. Il segreto è non avere fretta e tornare al 100%, deve prendersi il suo tempo, ho piena fiducia nelle sue capacità fisiche e tennistiche", il consiglio di Matteo a Jannik su Sky Sport.

15:38

Volandri: "Aspettiamo Sinner a braccia aperte"

Il capitano azzurro, Filippo Volandri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Inevitabile un commento su Jannik Sinner: "Mi ha detto che tornerà e ne siamo sicuri. Gli facciamo un grande in bocca al lupo perché è importante non solo per la Davis, ma per l'Italia e per tutti. A prescindere che non sia qui fisicamente, lui c'è perché ci scrive nella nostra chat. Gli facciamo un grande in bocca al lupo e lo aspettiamo a braccia aperte".

15:35

Panatta e la previsione sulla Coppa Davis: "Italia? Se ci fosse stato Sinner..."

L'ex campione azzurro ha parlato delle possibilità di vittoria della squadra di Filippo Volandri, priva del numero due del mondo. APPROFONDISCI

15:32

Cobolli: "Italia, che onore essere qui! Sulle Atp Finals..."

"È sempre un onore giocare per l'Italia e un piacere farlo con questo gruppo. Spero di poter giocare ancora le Finals, arrivavo da un infortunio e non me le sono godute come volevo. A Sinner ho subito scritto un messaggio...": sono le parole di Flavio Cobolli, ai microfoni di Sky Sport, nella settimana delle Finals di Bologna in Coppa Davis.

15:27

Musetti suona la carica in Coppa Davis: "La priorità è il bene della squadra"

Il tennista carrarino ha parlato alla vigilia dell'esordio in Coppa Davis della squadra azzurra, impegnata nei quarti di finale contro la Corea del Sud. LE SUE PAROLE

15:20

Italia-Corea del Sud, ufficiali le scelte di Volandri e Chung per i due match del singolare e l'eventuale doppio

Sarà Lorenzo Musetti il primo singolarista per l'Italia di capitan Volandri ai quarti di Coppa Davis 2026. Il carrarino ha vinto il ballottaggio con Matteo Berrettini e scenderà in campo, non prima delle 16, contro Seongchan Hong. Poi toccherà a Cobolli, reduce dalle Atp Finals di Torino: Flavio sfiderà Soonwoo Kwon. Infine, l'eventuale doppio: Berrettini/Vavassori contro Hyeon Chung/Soonwoo Kwon.

15:14

Coppa Davis 2026, il programma completo: tabellone e orari

Quarti di finale

Repubblica Ceca-Canada 2-0

Italia-Corea del Sud, oggi (25/11, ore 16:00).

Germania-Gran Bretagna, domani (26/11, ore 10:00).

Spagna-Austria, domani (26/11, non prima delle 17:00).

Semifinali

Italia/Corea del Sud-Repubblica Ceca, venerdì 27 novembre, ore 16:00.

Spagna/Austria-Germania/Gran Bretagna, sabato 28 novembre, ore 12:00.

Finale

Domenica 29 novembre, ore 15:00.

15:05

Italia-Corea del Sud, i precedenti

Gli azzurri sono avanti 3-0 nei confronti diretti con la nazionale asiatica. L'ultimo incrocio risale alla fase di qualificazione disputata nel 2020 a Cagliari, dove gli azzurri si imposero con un netto 4-0.

14:53

Italia-Corea del Sud, Coppa Davis: dove vedere la sfida in tv e streaming

14:45

Coppa Davis 2026, Italia-Corea del Sud: data e orario del match

Il match dei quarti tra glie glisarà trasmesso in chiaro e in esclusiva su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming gratuitamente su SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis.

La sfida tra gli azzurri di Volandri e gli asiatici di Jong-Sam Chung è in programma oggi, mercoledì 25 novembre, alla BolognaFiere Arena a partire dalle ore 16:00.

BolognaFiere Arena, Bologna