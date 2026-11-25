Non solo il calendario. Dietro l'emergenza infortuni che sta caratterizzando il tennis moderno potrebbe esserci un altro problema: la velocità delle palline. A sollevare la questione Toni Nadal , zio e storico allenatore di Rafa. Una riflessione che arriva al termine di una stagione particolarmente complicata sul piano fisico per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , i due grandi protagonisti dell'era contemporanea. E che coinvolge anche Roger Federer, con cui il tecnico maiorchino ha rivelato di essersi confrontato sull'argomento.

Sinner e Alcaraz, una stagione condizionata dagli infortuni

Il 2026 ha presentato un conto salato ai due campioni. Alcaraz è rimasto ai box per oltre quattro mesi a causa di un infortunio al polso, mentre alle ATP Finals ha dovuto fare nuovamente i conti con il problema alla coscia che già nella passata stagione gli era costato la partecipazione alla Coppa Davis. Non è andata di certo meglio a Sinner, costretto a ricorrere a un intervento chirurgico al ginocchio dopo che il percorso conservativo non ha prodotto i risultati sperati. "Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all'inizio, purtroppo il mio ginocchio non ha risposto come tutti speravamo, quindi oggi mi sono sottoposto a un piccolo intervento chirurgico per migliorare le condizioni della mia banda ileotibiale", ha spiegato l'azzurro, pronto a intraprendere un nuovo percorso di recupero con il suo team.

Perché oggi nel tennis ci sono così tanti infortuni, parla Toni Nadal

Da tempo il calendario ATP è finito sul banco degli imputati: tornei sempre più lunghi, appuntamenti obbligatori e pause ridotte al minimo. Ma Toni Nadal invita a guardare oltre. "Per me, la ragione principale di tanti infortuni non è il calendario, ma la palla. Ne ho parlato anche con Federer", ha dichiarato il tecnico spagnolo. Secondo lo zio di Rafa, il problema sarebbe legato alla crescente velocità del gioco e alle conseguenti sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti gli atleti. "La palla sta diventando sempre più veloce e questo ti costringe a fare movimenti bruschi che possono portare a infortuni". Cambi di direzione improvvisi, gesti meno controllati e uno stress ripetuto su muscoli e articolazioni: elementi che, per Nadal, contribuirebbero ad aumentare il rischio di problemi fisici.

Sinner e Alcaraz ai box, Zverev ne approfitta

Dunque, le parole di Toni Nadal aprono un nuovo fronte nel dibattito sulla sostenibilità del tennis di oggi. Se da una parte i giocatori chiedono da tempo una revisione del calendario, dall'altra lo spagnolo suggerisce di intervenire pure su altro. Una questione tutt'altro che secondaria, soprattutto alla luce di una stagione che per diversi mesi ha privato il circuito di Sinner e Alcaraz. Sul piano della classifica, a beneficiare delle difficoltà dei due rivali è stato Alexander Zverev, riuscito a chiudere il 2026 da numero uno del mondo. In attesa dell'ultimo appuntamento dell'anno, la Coppa Davis, resta aperto l'interrogativo sul futuro di uno sport sempre più spettacolare, ma anche sempre più esigente dal punto di vista fisico.