Alcaraz ammette: "Sinner mi manca. Intervento? Ha preso una buona decisione"
A pochi giorni dal titolo conquistato alle Atp Finals con il successo nell'ultimo atto contro Alexander Zverev, Carlos Alcaraz proverà a trascinare anche la Spagna in Coppa Davis. Il numero tre del mondo, alla vigilia dell'esordio con l'Austria ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo il piccolo fastidio accusato a Torino: "Sto curando i problemi fisici che ho avuto a Torino. Spero di non avere intoppi nei prossimi giorni. È passato poco tempo, ma mi sento bene. Ho già scambiato qualche palla, anche se non è stato un allenamento intenso come quelli che si fanno solitamente prima di una competizione. Ho piena fiducia nella squadra, chiunque scenda in campo".
Alcaraz, le parole su Sinner
In conferenza, Alcaraz ha poi speso parole al miele per Jannik Sinner: "Il tennis sente la sua mancanza, e anch'io. Non lo vedo da aprile. Tornerà più forte. In merito alla decisione di procedere con l'operazione, penso che il suo team abbia preso una buona decisione. Lui è giovane e ha molti anni davanti. Gli auguro tutto il meglio e spero di vederlo presto in giro per il tour". E sulle possibilità della Spagna di vincere la Coppa Davis ha sottolineato: "È una buona occasione per trionfare, ma al momento dobbiamo concentrarci solo sull'Austria. Un passo alla volta".
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