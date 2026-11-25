L'Italia è in semifinale di Coppa Davis. La squadra capitanata da Filippo Volandri, che a Bologna difende i tre titoli consecutivi conquistati tra il 2023 e il 2025, ha superato la Corea del Sud al doppio decisivo. A portare il primo punto agli azzurri era stato Lorenzo Musetti che ha superato Seong Chan Hong con il punteggio di 6-0 7-6(5), prima del pareggio dei coreani con la vittoria di Swoonwoo Kwon su Flavio Cobolli per 3-6 7-6(3) 7-6(5). A regalare il passaggio del turno ai padroni di casa è stata la vittoria di Berrettini/Vavassori su Chung/Kwon per 7-6(2) 7-6(11). Prossima avversaria dell'Italia sarà la Cechia, che ai quarti ha superato per 2-0 il Canada.