Italia-Cechia, semifinale Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
L'Italia è in semifinale di Coppa Davis. La squadra capitanata da Filippo Volandri, che a Bologna difende i tre titoli consecutivi conquistati tra il 2023 e il 2025, ha superato la Corea del Sud al doppio decisivo. A portare il primo punto agli azzurri era stato Lorenzo Musetti che ha superato Seong Chan Hong con il punteggio di 6-0 7-6(5), prima del pareggio dei coreani con la vittoria di Swoonwoo Kwon su Flavio Cobolli per 3-6 7-6(3) 7-6(5). A regalare il passaggio del turno ai padroni di casa è stata la vittoria di Berrettini/Vavassori su Chung/Kwon per 7-6(2) 7-6(11). Prossima avversaria dell'Italia sarà la Cechia, che ai quarti ha superato per 2-0 il Canada.
I convocati dell'Italia
- Flavio Cobolli
- Luciano Darderi
- Lorenzo Musetti
- Matteo Berrettini
- Andrea Vavassori
Capitano: Filippo Volandri
I convocati della Cechia
- Jiri Lehecka
- Jakub Mensik
- Tomas Machac
- Patrik Rikl
- Adam Pavlasek
Capitano: Tomas Berdych
Italia-Cechia, orario e quando gioca
La sfida tra Italia e Cechia, valida per la semifinale di Coppa Davis, è in programma venerdì 27 novembre alla BolognaFiere Arena a partire dalle ore 16:00.
I precedenti tra Italia e Cechia
La Cechia è avanti 8-3 nei precedenti con l'Italia. L'ultimo incrocio risale al primo turno del World Group del 2012 giocato sul cemento indoor di Ostrava e si è concluso con la vittoria dei cechi per 4-1.
Dove vedere Italia-Cechia in tv
La sfida tra Italia e Cechia sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su SuperTennis. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming gratuitamente su SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis.
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