Le parole di Zverev

Interpellato sulla nuova iniziativa legale dell'ex compagna, Zverev ha risposto così: "Penso di essere innocente e ne ho parlato abbastanza. Non si tratta di una causa legale: è come se avessi rilasciato una dichiarazione che non avrei dovuto pronunciare, ma secondo me non l'ho mai detta. Penso che abbiano fatto una dichiarazione i miei avvocati, quindi non so davvero molto a riguardo. Ma non sono troppo preoccupato". Oltre alle questioni legali, la conferenza stampa ha toccato anche il tema della tutela fisica dei tennisti nel circuito, in risposta alle recenti affermazioni del presidente dell'Atp, Andrea Gaudenzi, sull'uso degli antidolorifici nel tennis. "È un commento ingiusto, perché non sa quanti antidolorifici prendiamo", ha sottolineato Zverev.