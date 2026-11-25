Zverev risponde a Gaudenzi: “Ingiusto il commento sugli antidolorifici”. Poi parla della vicenda legale con la sua ex
La vigilia dei quarti di finale di Coppa Davis per la Germania si accende fuori dal campo. Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Gran Bretagna, Alexander Zverev ha infatti dovuto a rispondere sui nuovi risvolti legati alla vicenda giudiziaria con la sua ex compagna. Il caso riguarda il processo per violenza domestica, conclusosi in precedenza con un accordo extragiudiziale tra le parti. L'ex fidanzata del numero uno al mondo ha ora avviato una nuova azione contestando al tedesco di aver rilasciato dichiarazioni pubbliche non veritiere, sostenendo che la propria innocenza fosse stata "dimostrata".
Le parole di Zverev
Interpellato sulla nuova iniziativa legale dell'ex compagna, Zverev ha risposto così: "Penso di essere innocente e ne ho parlato abbastanza. Non si tratta di una causa legale: è come se avessi rilasciato una dichiarazione che non avrei dovuto pronunciare, ma secondo me non l'ho mai detta. Penso che abbiano fatto una dichiarazione i miei avvocati, quindi non so davvero molto a riguardo. Ma non sono troppo preoccupato". Oltre alle questioni legali, la conferenza stampa ha toccato anche il tema della tutela fisica dei tennisti nel circuito, in risposta alle recenti affermazioni del presidente dell'Atp, Andrea Gaudenzi, sull'uso degli antidolorifici nel tennis. "È un commento ingiusto, perché non sa quanti antidolorifici prendiamo", ha sottolineato Zverev.
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