Berrettini e Musetti, è ancora gelo in Coppa Davis: la mano di Matteo durante l'inno non passa inosservata sui social
Dalla distanza in conferenza stampa a quella nelle foto di gruppo: le questioni tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sembrano non essere ancora del tutto risolte. Con l'inizio degli impegni in Coppa Davis, la priorità è diventata la compattezza della squadra ma alcuni segnali dimostrano ancora il grande gelo tra i due. L'ultimo gesto che ha fatto discutere sui social si è verificato durante l'inno che ha preceduto l'inizio della sfida contro la Corea del Sud. Costretto a stare accanto a Lorenzo per ordini di protocollo (rispettivamente numero 3 e 4 della nazionale azzurra), Matteo ha infatti messo la mano sulla spalla di Luciano Darderi evitando di abbracciare lo stesso Musetti.
Cosa è successo tra Berrettini e Musetti
Negli ultimi mesi il rapporto tra Berrettini e Musetti si è bruscamente raffreddato, passando da una solida amicizia a un evidente gelo che ha attirato l'attenzione attorno alla nazionale. La crisi tra i due tennisti sarebbe legata a una presunta relazione del carrarino con Vanessa Bellini, ex fidanzata di Berrettini. I due diretti interessati, invece, hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulle cause dell'allontanamento. La mancata chiamata di Matteo nelle prime convocazioni di Volandri aveva fatto pensare proprio ad un'impossibile convivenza a causa di questa tensione personale, sulla quale si è poi deciso di passare oltre.
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