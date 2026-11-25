Dalla distanza in conferenza stampa a quella nelle foto di gruppo: le questioni tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sembrano non essere ancora del tutto risolte. Con l'inizio degli impegni in Coppa Davis, la priorità è diventata la compattezza della squadra ma alcuni segnali dimostrano ancora il grande gelo tra i due. L'ultimo gesto che ha fatto discutere sui social si è verificato durante l'inno che ha preceduto l'inizio della sfida contro la Corea del Sud. Costretto a stare accanto a Lorenzo per ordini di protocollo (rispettivamente numero 3 e 4 della nazionale azzurra), Matteo ha infatti messo la mano sulla spalla di Luciano Darderi evitando di abbracciare lo stesso Musetti.