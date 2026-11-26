Coppa Davis, Zverev deve salvare la Germania: Norrie consegna il primo punto alla Gran Bretagna
Dopo il primo singolare, la Germania è già spalle al muro. Il quarto di finale di Coppa Davis contro la Gran Bretagna è cominciato in salita per i tedeschi a causa della sconfitta di Jan-Lennard Struff, battuto per 6-3 3-6 6-2 da Cameron Norrie. Si preannunciava un match combattuto e così è stato, non tanto per la durata - poco più di un'ora e mezza, complice la superficie molto rapida - quanto per l'equilibrio che ha caratterizzato i set. Anche il 6-2 finale è in parte bugiardo perché Struff ha avuto quattro palle break (di cui tre consecutive) sul 2-2, prima di crollare e racimolare appena due 15 nei seguenti tre game.
Occhi puntati su Zverev
Toccherà dunque ad Alexander Zverev caricarsi la squadra sulle spalle e conquistare il punto che ristabilirebbe la parità. Un compito tutt'altro che impossibile per il numero uno al mondo, opposto ad Arthur Fery. Avanti 2-0 nei precedenti, partirà chiaramente favorito. In caso di vittoria, il confronto si deciderebbe al doppio, dove entrambe le nazionali possono vantare due ottime coppie di specialisti: Patten/Skupski per la Gran Bretagna e Krawietz/Puetz per la Germania. La vincente di questo tie sfiderà in semifinale la vincente di Austria-Spagna.
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