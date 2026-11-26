Dopo il primo singolare, la Germania è già spalle al muro. Il quarto di finale di Coppa Davis contro la Gran Bretagna è cominciato in salita per i tedeschi a causa della sconfitta di Jan-Lennard Struff, battuto per 6-3 3-6 6-2 da Cameron Norrie. Si preannunciava un match combattuto e così è stato, non tanto per la durata - poco più di un'ora e mezza, complice la superficie molto rapida - quanto per l'equilibrio che ha caratterizzato i set. Anche il 6-2 finale è in parte bugiardo perché Struff ha avuto quattro palle break (di cui tre consecutive) sul 2-2, prima di crollare e racimolare appena due 15 nei seguenti tre game.