Davis Cup Finals, Final Stage
giovedì 26 novembre 2026 ore 16:35
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Austria-Spagna diretta Coppa Davis: segui la sfida ai quarti a Bologna LIVE
6 min
Pubblicato il 26.11.2026, 17:24 (Aggiornato il 26.11.2026, 18:39)
Il quadro completo dei match valevoli per i quarti di finale della Coppa Davis 2026 a Bologna, si completa con la sfida tra Spagna e Austria. In semifinale ci sono già la Repubblica Ceca, prima qualificata, l'Italia, che ha superato con qualche patema la Corea del Sud, e la Gran Bretagna, che ha piegato la Germania, eliminata nonostante la netta vittoria del numero 1 del ranking Atp Zverev su Fery. Il maggior motivo di interesse alla vigilia di un match già segnato sulla carta, era la presenza o meno di Carlos Alcaraz, reduce da un autunno che lo ha visto trionfare prima a Vienna, poi a Parigi e infine nelle Atp Finals di Torino. L'infortunio patito nel corso del match contro Medvedev ha creato preoccupazione all'interno del team iberico, ma, vista la decisione di David Ferrer di schierare in doppio il murciano, i problemi dovrebbero essere in buona parte superati. Alcaraz giocherà, se necessario, in coppia con Granollers. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio.
18:39
Schwaerzler resta in scia: 3-4
L'austriaco interrompe la serie di tre game consecutivi conquistati da Merida. Il numero 170 del mondo si affida al servizio, piazzando due ace e un servizio vincente per accorciare le distanze. Lo spagnolo resta avanti di un break.
18:35
Merida consolida il break: 4-2
Lo spagnolo conferma il vantaggio con un ottimo turno di battuta, impreziosito da un servizio vincente e un ace. Schwaerzler fatica a trovare continuità e commette l'ennesimo errore di rovescio, permettendo all'iberico di allungare nel secondo set. Match in discesa.
18:34
Eccolo il break Spagna!
Primo strappo del secondo set in favore dell'iberico, che mette pressione a Schwaerzler fin dalla risposta. L'austriaco concede due palle break e Merida sfrutta subito la prima con uno splendido rovescio lungolinea vincente. 2-3.
18:28
Merida non concede punti: 2-2
Game impeccabile al servizio per lo spagnolo, che approfitta di due errori di Schwaerzler e piazza due ace consecutivi per ristabilire la parità nel secondo set. Game molto veloce, così come il set. Si procede spediti.
18:26
Schwaerzler ancora avanti: 2-1
L'austriaco continua a sfruttare bene il servizio e mantiene il vantaggio nel secondo set. Il classe 2006 apre il game con uno schiaffo al volo vincente, trova due servizi vincenti consecutivi e chiude con uno smash.
18:22
Merida risponde a Schwaerzler: 1-1
Lo spagnolo apre il game con un doppio fallo e si ritrova sotto 15-30, ma reagisce con un servizio vincente e approfitta di due errori consecutivi di rovescio dell'austriaco per ristabilire la parità nel secondo set.
18:20
Schwaerzler parte forte nel secondo set: 1-0
L'austriaco apre il secondo parziale tenendo il servizio a zero. Il numero 170 del mondo concede poco a Merida, trovando due servizi vincenti, una volée di rovescio e un ace per chiudere il game.
18:13
MERIDA VINCE IL PRIMO SET 6-4
Merida capitalizza il break di vantaggio e fa suo il primo set contro Schwaerzler.
18:11
Break di Merida: 4-5
Con pazienza e concentrazione, Merida si guadagna una palla break sul 30-40 e poi la concretizza strappando il servizio a Schwaerzler. Lo spagnolo ora servirà per vincere il primo set.
18:07
Merida c'è: 4-4
Due punti di Schwaerzler, ma Merida tiene il servizio.
18:03
Grande equilibrio: 4-3
Schwaerzler impeccabile anche in questo turno di servizio: un solo punto per Merida.
18:00
Cresce Merida: 3-3
Merida stavolta lascia un solo punto a Schwaerzler.
17:56
Schwaerzler in rimonta: 3-2
Primo momento di difficoltà al servizio per Schwaerzler, che si ritrova sullo 0-30 salvo poi infilare 4 punti consecutivi e aggiudicarsi il game.
17:52
Ancora Merida con difficoltà: 2-2
Quarto game complicato per Merida, che conserva ancora il servizio annullando una palla break a Schwaerzler.
17:45
Bene Schwaerzler: 2-1
Schwaerzler ha iniziato bene il match, nonostante sia al debutto in Coppa Davis: tiene ancora il servizio lasciando un solo punto all'avversario.
17:42
Merida soffre: 1-1
Merida fatica al servizio, deve annullare una palla break a Schwaerzler, ma poi fa suo il secondo game dell'incontro.
17:36
Schwaerzler ok: 1-0
Schwaerzler inizia bene, senza concedere punti a Merida: curioso il fatto che l'austriaco abbia fatto tre punti con la seconda di servizio vincente.
17:33
Inizia l'incontro
Il match inizia con l'Austria al servizio.
17:32
Il programma dei singolari
La sfida tra Austria e Spagna si apre con il match tra Schwaerzler e Merida, seguito poi dall'incontro tra l'austriaco Jurij Rodionov e l'iberico Rafael Jodar.
17:20
Alcaraz c'è, ma solo nel doppio
Tutto pronto per l'ultimo quarto di finale della Coppa Davis 2026, che vede affrontarsi Spagna e Austria. Il ct iberico Ferrer ha sciolto solamente negli ultimi minuti le riserve su Alcaraz, che disputerà l'eventuale decisivo doppio, in coppia con Granollers. Ad aprire la sfida sarà però il match tra il debuttante austriaco Joel Schwaerzler e lo spagnolo Daniel Merida.
BolognaFiere Arena, Bologna
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