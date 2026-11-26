Il quadro completo dei match valevoli per i quarti di finale della Coppa Davis 2026 a Bologna, si completa con la sfida tra Spagna e Austria. In semifinale ci sono già la Repubblica Ceca, prima qualificata, l'Italia, che ha superato con qualche patema la Corea del Sud, e la Gran Bretagna, che ha piegato la Germania, eliminata nonostante la netta vittoria del numero 1 del ranking Atp Zverev su Fery. Il maggior motivo di interesse alla vigilia di un match già segnato sulla carta, era la presenza o meno di Carlos Alcaraz, reduce da un autunno che lo ha visto trionfare prima a Vienna, poi a Parigi e infine nelle Atp Finals di Torino. L'infortunio patito nel corso del match contro Medvedev ha creato preoccupazione all'interno del team iberico, ma, vista la decisione di David Ferrer di schierare in doppio il murciano, i problemi dovrebbero essere in buona parte superati. Alcaraz giocherà, se necessario, in coppia con Granollers. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio.