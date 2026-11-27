Dopo l'intervento al ginocchio destro perfettamente riuscito in Finlandia, Jannik Sinner ha iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo. Il numero due del mondo, come ampiamente pronosticabile, non parteciperà agli Australian Open in programma a gennaio, come confermato in un comunicato da Andrew Abdo , direttore di Tennis Australia: "Siamo rimasti in costante contatto con il team di Jannik, che ha confermato la sua assenza agli Australian Open di gennaio in seguito al recente intervento". Per rivedere l'azzurro in un torneo bisognerà quasi sicuramente attendere la stagione sul rosso, molto probabilmente gli Internazionali d'Italia. Dei tempi di recupero di Sinner ha parlato anche l'ex numero uno al mondo Jimmy Connors .

Connors, l'allarme su Sinner

"Penso che quando ci si infortuna in questo modo si cerchi di fare di tutto per evitare l’intervento chirurgico - le parole di Connors -. Ci si rivolge quindi a un medico, a un fisioterapista o ad altri specialisti, cercando di fare tutto il possibile per recuperare forza e salute, così da poter tornare in campo ed evitare l’operazione. Ora, dopo tutto questo tempo lontano dai campi, ha la sensazione che la situazione non stia migliorando. È la stessa situazione che ha vissuto Alcaraz col polso. Quello che farà durante questo periodo di stop sarà fondamentale per il suo ritorno. Deve cercare di mantenersi in forma. So che ti sei appena sottoposto a un intervento al ginocchio, ma cos'altro puoi fare per mantenere la condizione fisica e perfezionare il tuo gioco? Guardi dei video? Torni in campo per provare a colpire la palla contro un muro? Ci sono tante cose che si possono fare per rimanere in contatto con il tennis. Ma resterà fuori quasi un anno. Questi nove mesi di assenza saranno nove mesi durante i quali tutti gli altri continueranno a progredire".