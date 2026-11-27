L'Italia del tennis scende di nuovo in campo nella semifinale di Coppa Davis per sfidare la Repubblica Ceca dopo la bella, ma sofferta, vittoria contro la Corea del Sud. A Bologna gli Azzurri, alla loro quinta semifinale consecutiva, cercheranno di difendere i tre titoli conquistati dal 2023 al 2025 e sperano di non dover ricorrere nuovamente al doppio, che contro i coreani è risultato decisivo e vittorioso grazie all'ottima prova di Berrettini e Vavassori. L'obiettivo della squadra capitanata da Volandri è quello di chiudere l'incontro senza troppa sofferenza nei due singolari. Segui in diretta il prepartita e la gara con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.