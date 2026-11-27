Italia-Repubblica Ceca diretta Coppa Davis: segui Musetti, Cobolli e Berrettini in semifinale. Tennis oggi LIVE
L'Italia del tennis scende di nuovo in campo nella semifinale di Coppa Davis per sfidare la Repubblica Ceca dopo la bella, ma sofferta, vittoria contro la Corea del Sud. A Bologna gli Azzurri, alla loro quinta semifinale consecutiva, cercheranno di difendere i tre titoli conquistati dal 2023 al 2025 e sperano di non dover ricorrere nuovamente al doppio, che contro i coreani è risultato decisivo e vittorioso grazie all'ottima prova di Berrettini e Vavassori. L'obiettivo della squadra capitanata da Volandri è quello di chiudere l'incontro senza troppa sofferenza nei due singolari. Segui in diretta il prepartita e la gara con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
15:17
Italia a caccia del record della Svezia
L'Italia disputa la quinta semifinale consecutiva e punta a raggiungere la quarta finale consecutiva di Coppa Davis. In caso di vittoria, diventerebbe soltanto la seconda nazione a riuscire nell'impresa dall'abolizione del Challenge Round, dopo la Svezia, che raggiunse sette finali consecutive dal 1983 al 1989.
15:13
Volandri, punta ancora su Cobolli: apre Musetti contro Mensik
Ecco le decisioni dei ct di Italia e Repubblica Ceca:
Musetti-Mensik nel primo singolare
Cobolli-Lehecka nel secondo singolare
Berrettini/Vavassori-Pavlasek/Rikl nell’eventuale doppio
15:10
I precedenti tra Italia e Repubblica Ceca
La Repubblica Ceca è avanti 8-3 nei precedenti con l'Italia. L'ultimo risale al primo turno del World Group del 2012 giocato sul cemento indoor di Ostrava, quando i cechi vinsero 4-1.
15:00
Orario e dove vedere Italia-Repubblica Ceca in tv
La sfida di oggi (venerdì 27 novembre) tra Italia e Repubblica Ceca è in programma a partire dalle 16. Ecco dove sarà possibile seguirla in diretta tv e streaming. LEGGI QUI
BolognaFiere Arena, Bologna
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS