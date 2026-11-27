DALL'INVIATO A BOLOGNA - Mettere da parte i dissidi per lil bene dell’Italia. Il messaggio del capitano Filippo Volandri è arrivato forte e chiaro a Musetti e Berrettini. Sì è visto all’ingresso in campo della squadra. Matteo da vero leader ha fatto un discorso e poi tutti si sono abbracciati in cerchio. E se durante i quarti di finale con la Corea del Sud era diventato virale l’abbraccio in campo durante l’inno nazionale, in cui si vede la mano di Berrettini allungarsi sulla spalla di Darderi pur di non toccare quella di Musetti, stavolta non si è visto niente del genere. Sì è vista invece una squadra che si abbracciava, unita, la mano di Matteo sulla schiena di Lorenzo.