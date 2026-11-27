Berrettini e Musetti, l’abbraccio, il discorso e il tifo in campo: i dissidi messi da parte per il bene dell’Italia
DALL'INVIATO A BOLOGNA - Mettere da parte i dissidi per lil bene dell’Italia. Il messaggio del capitano Filippo Volandri è arrivato forte e chiaro a Musetti e Berrettini. Sì è visto all’ingresso in campo della squadra. Matteo da vero leader ha fatto un discorso e poi tutti si sono abbracciati in cerchio. E se durante i quarti di finale con la Corea del Sud era diventato virale l’abbraccio in campo durante l’inno nazionale, in cui si vede la mano di Berrettini allungarsi sulla spalla di Darderi pur di non toccare quella di Musetti, stavolta non si è visto niente del genere. Sì è vista invece una squadra che si abbracciava, unita, la mano di Matteo sulla schiena di Lorenzo.
Il discorso tra Berrettini e Musetti prima di scendere in campo
Non solo, prima dell’ingresso in campo Berrettini si è messo a dare qualche consiglio a Musetti per la prima sfida con Mensik, delicatissima. I due hanno chiacchierato serenamente per alcuni secondi e se c’era del rancore tra loro non si è visto, o almeno sono riusciti a metterlo da parte per la maglia azzurra. Anche durante la sfida Berrettini era sempre in piedi a caricare Musetti come un capo ultrà, mentre in quella con la Corea del Sud aveva lasciato un po’ di amaro in bocca vederlo incitare il compagno di squadra non proprio con la sua solita energia, come invece aveva fatto dopo con Cobolli. Alla fine del match c'è stato un grande abbraccio liberatorio tra i due. Insomma, sembra che siano riusciti a voltare pagina, almeno per oggi.
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