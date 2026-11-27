Inviato a Bologna - Cobolli non ci sta. Oggi ha subito un'altra sconfitta, contro Lehecka nel secondo match della semifinale tra Italia e Repubblica Ceca . Per Flavio è la seconda sconfitta in Coppa Davis, stavolta arrivata contro il numero 14 al mondo. Se dopo il ko contro il numero 139 coreano Soonwoo Kwon aveva detto di aver giocato una delle sue migliori partite, anche stavolta respinge le critiche al mittente: "Me lo aveva detto Volandri di tornare con la mente alle rimonte di un anno fa - ha detto Cobolli dopo il match - e alla partita con Munar. Io ho dato tutto, davanti un Lehecka che ha fatto bene ed era forse piu fresco di me. Questa superficie aiuta loro e penalizza noi. Fino ai 18 anni non giochiamo su campi così veloci. Dicono che sono un altro Flavio, ho letto che sarei in crisi... sono top 10 per la prima volta, non mi pare proprio di essere in crisi".

Cobolli stanco, il pubblico ha provato a supportarlo

Cobolli sta accusando un po' di stanchezza, questo non si può negare. Tra Finals e Coppa Davis ha collezionato cinque sconfitte consecutive, sei se aggiungiamo il ritiro a Vienna contro Berrettini. L'anno scorso era stato il trascinatore dell'Italia, e anche oggi il pubblico ha provato a sostenerlo ma non è riuscito a concedere il bis. Nel secondo set ha reagito e ha chiuso 6-1, conquistando cinque game consecutivi. Nel terzo ha giocato alla pari fino al break decisivo di Lehecka. "Mi dispiace per il resto della squadra - ha poi aggiunto Cobolli - come ho detto prima, è una sconfitta che pesa sicuramente nel punteggio del gruppo, ma a livello personale credo di essere abbastanza soddisfatto della prestazione che ho avuto, di come ho gestito i momenti importanti, del mio atteggiamento e di come sono stato in campo. Ho lottato, non è bastato, ma adesso abbiamo i mezzi per provare a vincere".