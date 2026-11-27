Per il quarto anno consecutivo l'Italia è in finale di Coppa Davis . Ancora una volta è il doppio decisivo a far gioire la squadra capitanata da Filippo Volandri . Se nel quarto di finale contro la Corea del Sud era stato decisivo il successo di Matteo Berrettini e Andrea Vavassori , stavolta insieme a "Wave" ci ha pensato Lorenzo Musetti a regalare la vittoria sulla Repubblica Ceca . Ad aprire la sfida era stato proprio il toscano che aveva superato Jakub Mensik per 6-3 6-4 prima che Jiri Lehecka riuscisse a pareggiare i conti battendo Flavio Cobolli per 6-2 1-6 6-3. In finale gli azzurri troveranno la vincitrice della sfida tra Spagna e Gran Bretagna .

I convocati dell'Italia

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Lorenzo Musetti

Matteo Berrettini

Andrea Vavassori

Capitano: Filippo Volandri

Italia in finale, orario e quando gioca

La sfida tra Italia e la vincitrice del tie tra Spagna e Gran Bretagna, valida per la finale di Coppa Davis, è in programma domenica 29 novembre alla BolognaFiere Arena a partire dalle ore 15:00.

Dove vedere Italia-Cechia in tv

La sfida tra Italia e la vincitrice del tie tra Spagna e Gran Bretagna sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su SuperTennis. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming gratuitamente su SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis.