Italia in finale di Coppa Davis: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Per il quarto anno consecutivo l'Italia è in finale di Coppa Davis. Ancora una volta è il doppio decisivo a far gioire la squadra capitanata da Filippo Volandri. Se nel quarto di finale contro la Corea del Sud era stato decisivo il successo di Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, stavolta insieme a "Wave" ci ha pensato Lorenzo Musetti a regalare la vittoria sulla Repubblica Ceca. Ad aprire la sfida era stato proprio il toscano che aveva superato Jakub Mensik per 6-3 6-4 prima che Jiri Lehecka riuscisse a pareggiare i conti battendo Flavio Cobolli per 6-2 1-6 6-3. In finale gli azzurri troveranno la vincitrice della sfida tra Spagna e Gran Bretagna.
I convocati dell'Italia
- Flavio Cobolli
- Luciano Darderi
- Lorenzo Musetti
- Matteo Berrettini
- Andrea Vavassori
Capitano: Filippo Volandri
Italia in finale, orario e quando gioca
La sfida tra Italia e la vincitrice del tie tra Spagna e Gran Bretagna, valida per la finale di Coppa Davis, è in programma domenica 29 novembre alla BolognaFiere Arena a partire dalle ore 15:00.
Dove vedere Italia-Cechia in tv
La sfida tra Italia e la vincitrice del tie tra Spagna e Gran Bretagna sarà trasmessa in chiaro e in esclusiva su SuperTennis. Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming gratuitamente su SuperTennis+ e sul sito di SuperTennis.
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