Inviato a Bologna - E se in finale a Bologna ci fosse anche Sinner a sostenere l' Italia ? Musetti l'ha buttata lì, l'invito a Jannik è partito nelle interviste dopo la prima gara di singolare vinta contro Mensik in due set nella semifinale Italia-Repubblica Ceca : "Gli ho scritto un messaggio dopo l'operazione - ha detto Musetti - e poi lui mi ha fatto i complimenti per la gara con la Corea del Sud. Non so se riuscirà a raggiungerci qui a Bologna, ma sarebbe bello se fosse con noi qui in finale".

Senza Sinner è Musetti il trascinatore

In assenza di Sinner, è stato Musetti a prendersi l'Italia sulle spalle: ha vinto i due singolari contro la Corea del Sud e la Repubblica Ceca, e stasera anche il doppio in coppa con Vavassori, in una partita pazzesca in cui non ha sentito la fatica. A differenza di Cobolli, che è arrivato a fine stagione un po' stanco, Musetti è al top della forma in questo momento, e si è visto a Bologna. Ora c'è da giocare la quarta finale consecutiva, le prime tre l'Italia le ha vinte. Domenica alle 15 però, potrebbe esserci di fronte la Spagna di Alcaraz e Jodar, nettamente favorita in questa edizione. Per questo la presenza di Sinner sarebbe importante.

Musetti: "Mi dicono sempre che sono bello e incompiuto"

In conferenza stampa dopo la vittoria del doppio Musetti si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Io credo che sia ancora più bello così - dice Lorenzo - il fatto di sentirmi dire da sempre che sono il bello e incompiuto. L'anno scorso sono saliti tutti sul carro, ho fatto semifinale al Roland Garros, top ten, quasi le Finals, stagione pazzesca, e al primo infortunio tutti spariti. Questo mi fa riflettere sulle persone e sullo sport in generale. Molto facile essere dei vincenti quando si vince, bisogna esserlo anche quando si perde. Quest'anno per me è stata una stagione complicatissima dal punto di vista fisico. Sono stato veramente quasi depresso dopo l'infortunio in Australia. Ritrovare queste sensazioni così mi fa sentire un vincente ed è questo che ha fatto la differenza oggi ed è quello che non sono riuscito a fare altre volte in Davis. E con questo atteggiamento credo che possiammo giocarci il titolo domenica". Per festeggiare però è ancora troppo presto. Musetti cita Kobe Bryant: "Job is not finished"