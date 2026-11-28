BOLOGNA - È il giorno di Gran Bretagna- Spagna , seconda semifinale della Coppa Davis 2026 . Le due formazioni, capitanate da Leon Smith e David Ferrer (fari puntati sugli iberici che dovrebbero schierare Carlos Alcaraz ), scendono in campo alla BolognaFiere Arena con un solo obiettivo: centrare la qualificazione alla finalissima del torneo iridato contro l'Italia di Volandri campione in carica . Segui la diretta della giornata sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

12:04

Le due squadre entrano in campo

Gran Bretagna e Spagna fanno il loro ingresso in campo, accolte dall'ovazione del pubblico presente alla BolognaFiere Arena! Inni nazionali e poi si parte con il primo singolare tra Norrie e Jodar.

11:55

Tutto pronto a Bologna per Gran Bretagna-Spagna

Ancora pochi minuti di attesa e poi si alzerà il sipario sul big match tra i britannici e gli spagnoli che si sfidano per raggiungere l'Italia campione in carica in finale di Coppa Davis.

11:45

Gran Bretagna-Spagna, dove vedere la partita in tv e streaming

11:37

Alcaraz ammette: "Sinner mi manca. Intervento? Ha preso una buona decisione"

Latrasarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e in diretta streaming su SuperTennis+ e sito di SuperTennis.

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11:28

Spagna, i convocati di Ferrer

I giocatori convocati per la Coppa Davis 2026:

Carlos Alcaraz

Rafael Jodar

Daniel Merida

Pedro Martinez

Marcel Granollers

Capitano: David Ferrer

11:23

Gran Bretagna, i convocati di Smith

I giocatori convocati per la Coppa Davis 2026:

Arthur Fery

Cameron Norrie

Toby Samuel

Henry Patten

Neal Skupski

Capitano: Leon Smith

11:18

Gran Bretagna-Spagna, il programma dei match

Ore 12: Norrie-Jodar

A seguire: Fery-Alcaraz

Eventuale doppio: Patten/Skupski-Granollers/Martinez

11:15

Gran Bretagna-Spagna, i precedenti

Confronto diretto numero 16 tra le due nazionali: gli iberici hanno vinto le ultime due sfide, ma nel bilancio complessivo dei precedenti i britannici sono avanti 8-7. Si tratta del secondo confronto in semifinale tra queste due squadre: l'unico precedente risale al 2019, quando la Spagna si impose per 2-1, conquistando poi il suo sesto titolo di Coppa Davis.

11:07

Le possibili scelte di Smith e Ferrer

Il capitano britannico può contare su due singolaristi di spessore come Arthur Fery e Cameron Norrie, ma punta tutto sulla coppia di doppisti di livello mondiale, formata da Henry Patten e Neal Skupski. In casa iberica invece fari puntati su Carlos Alcaraz: il murciano, fresco vincitore alle Nitto Atp Finals di Torino, era stato annunciato da David Ferrer come giocatore di doppio nella sfida ai quarti contro l’Austria. Il fuoriclasse iberico potrebbe dunque scendere in campo già oggi per trascinare i suoi alla seconda finale di Davis consecutiva.

11:00

Coppa Davis, Gran Bretagna-Spagna a Bologna: data e orario

Il match tra le formazioni di Smith e Ferrer, valida per la seconda semifinale della Coppa Davis 2026, è in programma oggi, sabato 28 novembre, alla BolognaFiere Arena, con inizio a partire dalle ore 12.

BolognaFiere Arena, Bologna