Inviato a Bologna - Tra la valanga di messaggi apparsi sui social per celebrare la splendida vittoria dell’ Italia in Coppa Davis con la Repubblica Ceca in semifinale ce n’è uno che non è passato inosservato: quello di Darren Cahill . il super coach australiano sempre al fianco di Sinner fino a poco tempo fa, ha postato una storia con la festa azzurra e un emoticon con un applauso e la bandiera dell’Italia. Quando si parla di Cahill impossibile non pensare a Sinner. È ancora troppo presto per metabolizzare la separazione.

Sinner e l'invito di Musetti

Jannik non è abituato a celebrazioni sui social. Probabilmente ha fatto i complimenti alla squadra in privato. Come ha rivelato Volandri, il numero due al mondo è nella chat di gruppo e chatta spesso con gli azzurri. Musetti ieri ha aggiunto di averlo sentito dopo la partita con la Corea del Sud e lo ha invitato a Bologna per la finale: “Sarebbe bello se fosse qui”, ha detto. Tutta l’Italia in fondo ci spera, come quando nella prima Coppa Davis vinta, Berrettini era nel box da primo tifoso. Sinner però è ancora convalescente dall'intervento chirurgico subito martedì scorso in Finlandia al ginocchio destro e serve massima cautela negli spostamenti. Per questo al momento è un'ipotesi altamente improbabile.