INVIATO A BOLOGNA - Alcaraz dà appuntamento a tutti in italiano dopo aver liquidato la pratica Arthur Fery in un'ora e 12 minuti e aver regalato alla Spagna la rivincita con l'Italia. "Ci vediamo domani", ha detto nell'intervista in campo post partita facendo impazzire i tifosi presenti, in gran parte spagnoli. L'anno scorso lui non c'era, aveva dovuto rinunciare all'ultimo per un problema muscolare. Ora con Carlitos, il pronostico è dalla parte della Spagna che oltre a lui ha un altro top 10 in squadra, la giovane stella Rafa Jodar.

Alcaraz può eguagliare Sinner

Il murciano però non si fida e dice che per lui è 50 e 50, visto che l'Italia giocherà in casa e avrà il fattore campo. Carlos può ripetere quello che ha fatto Sinner nel 2024, quando ha vinto Finals e Coppa Davis a distanza di una settimana. La Davis è uno dei pochi trofei che mancano nella bacheca del campione spagnolo, e ci tiene particolarmente. E a distanza di una settimana dovrebbe trovarsi di fronte ancora l'amico Cobolli. A Torino lo ha battuto in due set 6-4 6-1, in una partita con poca storia che non contava nulla per la qualificazione alle semifinali. Per l'Italia sarà fondamentale vincere il primo incontro: sarà ancora Musetti a dover prendere la squadra sulle spalle, e cercare di vincere a tutti i costi il suo match contro Jodar.