INVIATO A BOLOGNA - C'è un clima sereno in casa Spagna alla vigilia della rivincita con l' Italia . Alcaraz e Ferrer si presentano in sala stampa sapendo che domani per loro potrebbe essere un grande giorno. Carlos ha la possibilità di mettere in bacheca la Coppa Davis, uno dei pochi trofei che ancora gli manca, ed eguagliare l'accoppiata Finals-Davis centrata da Sinner nel 2024. Ferrer ha l'opportunità di prendersi la rivincita con l'Italia, un anno dopo a Bologna, e chiudere con la Coppa Davis la sua esperienza da capitano. L'anno scorso non aveva Alcaraz in squadra, e questo fa tutta la differenza del mondo. Ferrer non vuole mettergli tutta la pressione addosso, però in conferenza stampa lo ammette candidamente: "Con Alcaraz in squadra la vita può essere meravigliosa". Una battuta che fa scoppiare dal ridere il murciano, rilassato e tranquillo dopo la vittoria facile contro Arthur Fery al suo debutto oggi.

Alcaraz non si fida di Cobolli: "E' sempre un top 10"

Rilassato e tranquillo sì, ma comunque concentrato e determinato a non sottovalutare i rischi della probabile sfida di domani con Cobolli. Flavio ci arriva un po' stanco e a Torino solo una settimana fa, Alcaraz ha vinto in due set 6-4 6-1 senza problemi. Guai però a prenderla sottogamba: "Lui è un top 10, non importa se ultimamente ha vinto poche partite, ma è sempre un top ten. Domani devo dare il mio meglio ed essere focalizzato sul match. Mi è molto dispiaciuto non poter giocare questa competizione l'anno scorso, l'ho seguita in tv da casa, ho tifato per la squadra ma non è stato semplice per me. E' un onore e un privilegio giocare questa finale".