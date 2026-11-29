BOLOGNA - Ci siamo, il grande giorno è arrivato: Italia e Spagna scendono in campo a Bologna per la finalissima della Coppa Davis 2026 . Reduci dall'esaltante quanto sofferto successo in semifinale contro la Repubblica Ceca , gli azzurri di capitan Filippo Volandri , campioni in carica, sognano di ripetersi per la quarta volta di fila , mettendo così le mani sulla quinta insalatiera della loro storia . Dall'altra parte c'è però l'agguerrita Spagna di David Ferrer e Carlos Alcaraz , a caccia del settimo alloro iridato ( l'ultimo nel 2019 ). Segui la diretta della giornata sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

15:04

+++ Italia e Spagna in campo +++

Azzurri e spagnoli fanno il loro ingresso sul campo centrale della BolognaFiere Arena, accolti dall'ovazione del numeroso pubblico presente sugli spalti.

14:57

Termina il concerto di Alfa, ora tocca a Italia e Spagna

Il cantautore genovese conclude il suo concerto: ancora pochi minuti di attesa e poi si alzerà il sipario sulla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna!

14:55

Coppa Davis, anche Cahill si inchina all'Italia: e i tifosi sognano Sinner a Bologna

L'ex super coach di Jannik ha celebrato sui social la vittoria degli azzurri sulla Repubblica Ceca, in semifinale a Bologna. QUI I DETTAGLI

14:45

Musetti-Jodar, i precedenti

Quello odierno a Bologna sarà il terzo confronto diretto tra Lorenzo e Rafa: lo spagnolo ha vinto le due precedenti sfide, a Montreal e in Washington (in rimonta).

14:41

Alfa si esbisce sul centrale della Tennis Arena di BolognaFiere

Inizia la cerimionia pre finale di Coppa Davis: pubblico in visibilio per Alfa!

14:35

La Spagna mette nel mirino la settima insalatiera della sua storia

La nazionale iberica vuole tornare a vincere la Coppa Davis dopo sette anni di digiuno: l'ultimo successo risale infatti al 2019 quando i ragazzi spagnoli, capitanati da Sergi Bruguera, vinsero la finale contro il Canada a Malaga. Gli iberici hanno vinto sei Davis, tutte dal 2000 in poi (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 e 2019).

14:30

L'Italia sogna il poker in Coppa Davis

Gli azzurri vanno a caccia della quarta Coppa Davis consecutiva: sarebbe il quinto titolo mondiale complessivo per l'Italia, includendo nel conteggio (ovviamente) anche il primo, storico, trionfo in Cile nel 1976. Da quando è stato abolito il Challenge Round, nessuna nazionale è riuscita a vincere tre insalatiere di fila. Inoltre, i ragazzi di Filippo Volandri disputeranno la quarta finale di fila: dal 1972, soltanto la Svezia ci era riuscita, con sette finali di fila tra il 1983 e il 1989.

14:20

Alcaraz incanta Bologna e parla in italiano: "Ci vediamo domani". Vincendo la Coppa Davis può eguagliare Sinner nel 2024

Il campione murciano ha trascinato la Spagna in finale, dopo il primo punto messo a segno da Jodar in semifinale contro la Gran Bretagna. E adesso sfida gli azzurri. APPROFONDISCI

14:10

+++ Italia-Spagna, le scelte ufficiali di Volandri e Ferrer +++

Ore 15: Musetti-Jodar

A seguire: Cobolli-Alcaraz

A seguire, eventuale doppio: Berrettini/Vavassori-Granollers/Martinez*



*La formazione del doppio può essere modificata prima dell'inizio del match

14:08

Coppa Davis, Cobolli si allena per la finale Italia-Spagna a Bologna

Il tennista azzurro, numero 7 al mondo, si prepara in vista della finalissima contro la Spagna: GUARDA IL VIDEO

14:03

Cresce l'attesa per le scelte dei due capitani

Ancora pochi minuti di attesa e verranno ufficializzati gli schieramenti di Filippo Volandri e David Ferrer: secondo le indiscrezioni degli ultimi minuti si parte con Musetti-Jodar, primo singolare, e si proseguirà con Cobolli-Alcaraz, secondo singolare.

13:56

Spagna, il cammino in Coppa Davis

Q1: bye

Q2: Spagna-Cile 4-0

Quarti di finale

Spagna-Austria 2-0

Merida Aguilar b. Schwaerzler 6-4, 6-4

Jodar b. Rodionov 2-6, 6-0, 6-1

Semifinale

Spagna-Gran Bretagna 2-0

Jodar b. Norrie 6-2, 7-5

Alcaraz b. Fery 6-2, 6-1

13:51

Il cammino dell'Italia in Coppa Davis

Q1 e Q2: bye

Quarti di finale

Italia-Corea del Sud 2-1

Musetti b. Hong 6-0, 7-6 (5)

Kwon b. Cobolli 3-6, 7-6 (3), 7-6 (5)

Berrettini/Vavassori b. Chung/Kwon 7-6 (2), 7-6 (11)

Semifinali

Italia-Repubblica Ceca 2-1

Musetti b. Mensik 6-3, 6-4

Lehecka b. Cobolli 6-2, 1-6, 6-3

Musetti/Vavassori b. Lehecka/Machac 3-6, 6-1, 7-6 (4)

13:46

Cobolli non ci sta: "Dicono che sono in crisi, sono top 10, non mi pare proprio"

Il tennista azzurro respinge le critiche dopo il ko con Lehecka: "Dicono che sono un altro Flavio, ma non è così". LEGGI TUTTO

13:40

Coppa Davis, finale 2026: il programma odierno

Come da regolamento, ogni incontro delle Finals consisterà in due partite di singolo e una partita di doppio, tutte disputate nella stessa giornata. Ogni partita (singolo e doppio) delle Finals sarà giocata al meglio dei tre set con tie-break e punteggio ai vantaggi.

Se una squadra vince entrambi gli incontri in singolare, il doppio non viene disputato e la vincitrice si laurea campione del mondo. Gli incontri in singolare sono determinati in base al ranking: i due tennisti più in alto nella classifica mondiale si affrontano tra loro nel secondo match.

Il programma odierno:

1. Primo singolare, a partire dalle ore 15.

2. Secondo singolare, a seguire.

3. Eventuale doppio.

13:30

Spagna, i convocati di Ferrer

Carlos Alcaraz (n.3 Atp, singolare)

Rafael Jodar (n.10 Atp, singolare)

Daniel Merida (n.42 Atp, singolare)

Pedro Martinez (n.120 Atp, singolare)

Marcel Granollers (n.8 Atp, doppio)



Capitano: David Ferrer

13:25

Italia, i convocati di Volandri

Flavio Cobolli (n.7 Atp, singolare)

Luciano Darderi (n.21 Atp, singolare)

Lorenzo Musetti (n.27 Atp, singolare)

Matteo Berrettini (n.43 Atp, singolare)

Andrea Vavassori (n.10 Atp, doppio)

Capitano: Filippo Volandri

13:20

Italia-Spagna, i precedenti

Quello odierno a Bologna sarà il 15° confronto diretto tra Italia e Spagna in Coppa Davis. Gli azzurri sono avanti 8-6 hanno vinto per 2-0 l'ultimo incrocio che risale alla finale giocata lo scorso anno a Bologna grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli rispettivamente su Pablo Carreno Busta e Jaume Munar.

Di seguito, tutti i precedenti tra Italia e Spagna:

1932 – R2 Zona Europa: Italia b. Spagna 4-1

1954 – R2 Zona Europa: Italia b. Spagna 5-0

1959 – F Zona Europa: Italia b. Spagna 4-1

1963 – R2 Zona Europa: Spagna b. Italia 4-1

1968 – F Zona Europa A: Spagna b. Italia 3-2

1973 – SF Zona Europa B: Italia b. Spagna 3-2

1977 – F Zona Europa B: Italia b. Spagna 3-2

1992 – R1 Gruppo Mondiale: Italia b. Spagna 4-1

1994 – R1 Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 4-1

1997 – QF Gruppo Mondiale: Italia b. Spagna 4-1

2000 – R1 Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 4-1

2005 – Qualificazioni Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 3-2

2006 – Qualificazioni Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 4-1

2025 – Finale: Italia b. Spagna 2-0

13:10

Italia-Spagna, finale Coppa Davis: dove vederla in tv e streaming

L'atto conclusivo della Coppa Davis 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 1 e SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming gratuitamente su SuperTennis+, sul sito di SuperTennis e Rai Play.

13:00

Finale Coppa Davis, Italia-Spagna: data e orario

L'atto conclusivo della Coppa Davis 2026 tra azzurri e iberici è in programma oggi, domenica 29 novembre, alla BolognaFiere Arena, a partire dalle ore 15.

BolognaFiere Arena, Bologna