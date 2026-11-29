Italia-Spagna diretta Coppa Davis: segui la finale, Musetti, Cobolli e Berrettini sfidano Alcaraz LIVE
9 min
Pubblicato il 29.11.2026, 13:00 (Aggiornato il 29.11.2026, 15:05)
BOLOGNA - Ci siamo, il grande giorno è arrivato: Italia e Spagna scendono in campo a Bologna per la finalissima della Coppa Davis 2026. Reduci dall'esaltante quanto sofferto successo in semifinale contro la Repubblica Ceca, gli azzurri di capitan Filippo Volandri, campioni in carica, sognano di ripetersi per la quarta volta di fila, mettendo così le mani sulla quinta insalatiera della loro storia. Dall'altra parte c'è però l'agguerrita Spagna di David Ferrer e Carlos Alcaraz, a caccia del settimo alloro iridato (l'ultimo nel 2019). Segui la diretta della giornata sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
15:04
+++ Italia e Spagna in campo +++
Azzurri e spagnoli fanno il loro ingresso sul campo centrale della BolognaFiere Arena, accolti dall'ovazione del numeroso pubblico presente sugli spalti.
14:57
Termina il concerto di Alfa, ora tocca a Italia e Spagna
Il cantautore genovese conclude il suo concerto: ancora pochi minuti di attesa e poi si alzerà il sipario sulla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna!
14:55
Coppa Davis, anche Cahill si inchina all'Italia: e i tifosi sognano Sinner a Bologna
L'ex super coach di Jannik ha celebrato sui social la vittoria degli azzurri sulla Repubblica Ceca, in semifinale a Bologna. QUI I DETTAGLI
14:45
Musetti-Jodar, i precedenti
Quello odierno a Bologna sarà il terzo confronto diretto tra Lorenzo e Rafa: lo spagnolo ha vinto le due precedenti sfide, a Montreal e in Washington (in rimonta).
14:41
Alfa si esbisce sul centrale della Tennis Arena di BolognaFiere
Inizia la cerimionia pre finale di Coppa Davis: pubblico in visibilio per Alfa!
14:35
La Spagna mette nel mirino la settima insalatiera della sua storia
La nazionale iberica vuole tornare a vincere la Coppa Davis dopo sette anni di digiuno: l'ultimo successo risale infatti al 2019 quando i ragazzi spagnoli, capitanati da Sergi Bruguera, vinsero la finale contro il Canada a Malaga. Gli iberici hanno vinto sei Davis, tutte dal 2000 in poi (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 e 2019).
14:30
L'Italia sogna il poker in Coppa Davis
Gli azzurri vanno a caccia della quarta Coppa Davis consecutiva: sarebbe il quinto titolo mondiale complessivo per l'Italia, includendo nel conteggio (ovviamente) anche il primo, storico, trionfo in Cile nel 1976. Da quando è stato abolito il Challenge Round, nessuna nazionale è riuscita a vincere tre insalatiere di fila. Inoltre, i ragazzi di Filippo Volandri disputeranno la quarta finale di fila: dal 1972, soltanto la Svezia ci era riuscita, con sette finali di fila tra il 1983 e il 1989.
14:20
Alcaraz incanta Bologna e parla in italiano: "Ci vediamo domani". Vincendo la Coppa Davis può eguagliare Sinner nel 2024
Il campione murciano ha trascinato la Spagna in finale, dopo il primo punto messo a segno da Jodar in semifinale contro la Gran Bretagna. E adesso sfida gli azzurri. APPROFONDISCI
14:10
+++ Italia-Spagna, le scelte ufficiali di Volandri e Ferrer +++
Ore 15: Musetti-Jodar
A seguire: Cobolli-Alcaraz
A seguire, eventuale doppio: Berrettini/Vavassori-Granollers/Martinez*
*La formazione del doppio può essere modificata prima dell'inizio del match
14:08
Coppa Davis, Cobolli si allena per la finale Italia-Spagna a Bologna
Il tennista azzurro, numero 7 al mondo, si prepara in vista della finalissima contro la Spagna: GUARDA IL VIDEO
14:03
Cresce l'attesa per le scelte dei due capitani
Ancora pochi minuti di attesa e verranno ufficializzati gli schieramenti di Filippo Volandri e David Ferrer: secondo le indiscrezioni degli ultimi minuti si parte con Musetti-Jodar, primo singolare, e si proseguirà con Cobolli-Alcaraz, secondo singolare.
13:56
Spagna, il cammino in Coppa Davis
Q1: bye
Q2: Spagna-Cile 4-0
Quarti di finale
Spagna-Austria 2-0
Merida Aguilar b. Schwaerzler 6-4, 6-4
Jodar b. Rodionov 2-6, 6-0, 6-1
Semifinale
Spagna-Gran Bretagna 2-0
Jodar b. Norrie 6-2, 7-5
Alcaraz b. Fery 6-2, 6-1
13:51
Il cammino dell'Italia in Coppa Davis
Q1 e Q2: bye
Quarti di finale
Italia-Corea del Sud 2-1
Musetti b. Hong 6-0, 7-6 (5)
Kwon b. Cobolli 3-6, 7-6 (3), 7-6 (5)
Berrettini/Vavassori b. Chung/Kwon 7-6 (2), 7-6 (11)
Semifinali
Italia-Repubblica Ceca 2-1
Musetti b. Mensik 6-3, 6-4
Lehecka b. Cobolli 6-2, 1-6, 6-3
Musetti/Vavassori b. Lehecka/Machac 3-6, 6-1, 7-6 (4)
13:46
Cobolli non ci sta: "Dicono che sono in crisi, sono top 10, non mi pare proprio"
Il tennista azzurro respinge le critiche dopo il ko con Lehecka: "Dicono che sono un altro Flavio, ma non è così". LEGGI TUTTO
13:40
Coppa Davis, finale 2026: il programma odierno
Come da regolamento, ogni incontro delle Finals consisterà in due partite di singolo e una partita di doppio, tutte disputate nella stessa giornata. Ogni partita (singolo e doppio) delle Finals sarà giocata al meglio dei tre set con tie-break e punteggio ai vantaggi.
Se una squadra vince entrambi gli incontri in singolare, il doppio non viene disputato e la vincitrice si laurea campione del mondo. Gli incontri in singolare sono determinati in base al ranking: i due tennisti più in alto nella classifica mondiale si affrontano tra loro nel secondo match.
Il programma odierno:
1. Primo singolare, a partire dalle ore 15.
2. Secondo singolare, a seguire.
3. Eventuale doppio.
13:30
Spagna, i convocati di Ferrer
Carlos Alcaraz (n.3 Atp, singolare)
Rafael Jodar (n.10 Atp, singolare)
Daniel Merida (n.42 Atp, singolare)
Pedro Martinez (n.120 Atp, singolare)
Marcel Granollers (n.8 Atp, doppio)
Capitano: David Ferrer
13:25
Italia, i convocati di Volandri
Flavio Cobolli (n.7 Atp, singolare)
Luciano Darderi (n.21 Atp, singolare)
Lorenzo Musetti (n.27 Atp, singolare)
Matteo Berrettini (n.43 Atp, singolare)
Andrea Vavassori (n.10 Atp, doppio)
Capitano: Filippo Volandri
13:20
Italia-Spagna, i precedenti
Quello odierno a Bologna sarà il 15° confronto diretto tra Italia e Spagna in Coppa Davis. Gli azzurri sono avanti 8-6 hanno vinto per 2-0 l'ultimo incrocio che risale alla finale giocata lo scorso anno a Bologna grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli rispettivamente su Pablo Carreno Busta e Jaume Munar.
Di seguito, tutti i precedenti tra Italia e Spagna:
1932 – R2 Zona Europa: Italia b. Spagna 4-1
1954 – R2 Zona Europa: Italia b. Spagna 5-0
1959 – F Zona Europa: Italia b. Spagna 4-1
1963 – R2 Zona Europa: Spagna b. Italia 4-1
1968 – F Zona Europa A: Spagna b. Italia 3-2
1973 – SF Zona Europa B: Italia b. Spagna 3-2
1977 – F Zona Europa B: Italia b. Spagna 3-2
1992 – R1 Gruppo Mondiale: Italia b. Spagna 4-1
1994 – R1 Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 4-1
1997 – QF Gruppo Mondiale: Italia b. Spagna 4-1
2000 – R1 Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 4-1
2005 – Qualificazioni Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 3-2
2006 – Qualificazioni Gruppo Mondiale: Spagna b. Italia 4-1
2025 – Finale: Italia b. Spagna 2-0
13:10
Italia-Spagna, finale Coppa Davis: dove vederla in tv e streaming
L'atto conclusivo della Coppa Davis 2026 sarà visibile in chiaro su Rai 1 e SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre). Sarà inoltre possibile seguire la diretta streaming gratuitamente su SuperTennis+, sul sito di SuperTennis e Rai Play.
13:00
Finale Coppa Davis, Italia-Spagna: data e orario
L'atto conclusivo della Coppa Davis 2026 tra azzurri e iberici è in programma oggi, domenica 29 novembre, alla BolognaFiere Arena, a partire dalle ore 15.
BolognaFiere Arena, Bologna
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