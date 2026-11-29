Binaghi non le manda a dire: "Il tennis in chiaro? Per noi Cobolli è come Scamacca o Pio Esposito, stessa dignità"
A poche ore dall'inizio della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna in quel di Bologna, Angelo Binaghi è intervenuto in conferenza stampa. Tra i temi toccati i diritti tv e la trasmissione delle partite di tennis in chiaro: "Confidiamo di tenere i diritti per la Coppa Davis il più a lungo possibile. Cederli a Rai o Mediaset? Solo se ci garantiscono rete ammiraglia, altrimenti nulla”. Il presidente della FITP ha poi ribadito: "Siamo disponibili a condividere il tennis solo se ci viene assicurata la presenza sulla TV ammiraglia. Cobolli e Musetti - per non parlare di Sinner - hanno la stessa dignità di Pio Esposito o Scamacca".
Sul futuro di Bologna e Roma
Non poteva poi mancare un commento sul futuro della Coppa Davis e sulla possibilità che le Finals rimangano a Bologna: "Se World Tennis ci aiuta possiamo lavorare per provare a mantenere la manifestazione qui. Ma dobbiamo cercare di coinvolgere maggiormente la città lavorando con le amministrazioni locali. Ci sono tante cose che devono incastrarsi, vedremo..." Infine, previste novità anche in chiave Internazionali d'Italia a Roma: "Giovedì abbiamo appuntamento con il ministro Abodi per la posa della prima pietra per il nuovo Centrale: speriamo di avere una capienza maggiore nel 2027. Confido di avere il campo pronto per il 2028”.
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