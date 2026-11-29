A poche ore dall'inizio della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna in quel di Bologna, Angelo Binaghi è intervenuto in conferenza stampa. Tra i temi toccati i diritti tv e la trasmissione delle partite di tennis in chiaro: "Confidiamo di tenere i diritti per la Coppa Davis il più a lungo possibile. Cederli a Rai o Mediaset? Solo se ci garantiscono rete ammiraglia, altrimenti nulla”. Il presidente della FITP ha poi ribadito: "Siamo disponibili a condividere il tennis solo se ci viene assicurata la presenza sulla TV ammiraglia. Cobolli e Musetti - per non parlare di Sinner - hanno la stessa dignità di Pio Esposito o Scamacca".