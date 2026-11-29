Inviato a Bologna - Musetti doma Jodar in una battaglia durata 3 ore e 2 minuti, poi incorona Berrettini: "È lui il leader dello spogliatoio - dice nell'intervista in campo post partita - ci prende tutti sotto la sua ala. Credo che un giorno potrebbe essere un bel capitano di Davis perché ha uno spirito veramente da leader, da portavoce del nostro sport e della nostra bandiera, quindi diciamo che ci fa sicuramente tirare il meglio di noi. Abbiamo affrontato qualsiasi avversità, però ne siamo usciti ancora più forti". Lorenzo oggi è stato pazzesco, come in tutta questa Davis. Dopo essere stato rimontato nel primo set dallo spagnolo e poi aver ceduto al tie-break è riuscito a mantenere la calma e vincere gli altri due set giocando un tennis spettacolare.

La rimonta pazzesca di Musetti, il leader di questa Italia

Nel secondo era sotto 2-0, poi ha vinto sei game consecutivi. Il terzo lo ha dominato 6-1. Musetti ha vinto i suoi tre incontri in singolare, contro la Corea del Sud, la Repubblica Ceca e la Spagna, più il doppio con Vavassori, decisivo in semifinale contro la Repubblica Ceca. In assenza di Sinner è lui il leader di questo gruppo. "Questa è la miglior partita che ho giocato in questa Davis", ha aggiunto il tennista azzurro, che poi ha ringraziato il pubblico di Bologna: "Ero sopra 4-1 0-40, dopo quelle palle break non sfruttate il primo set è diventato molto complicato, perché lui ha alzato molto il livello e anche io ho dovuto superare un po' i miei limiti. Devo ringraziare il pubblico, perché sotto 7-6 2-0 non so se da solo ce l'avrei fatta. Sono stato bravo sicuramente a reagire e a svoltare la partita".