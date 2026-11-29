Inviato a Bologna - "Sinner manca a tutta l'Italia". Lo dice il presidente della Fitp Angelo Binaghi nella conferenza stampa che chiude la Coppa Davis, con l'augurio che l'anno prossimo con la squadra azzurra torni Jannik. Le speranze sono tante, anche perché c'è un motivo in più che spingerebbe il numero due al mondo a giocare la competizione: "Siamo confidenti di vederlo presto sul campo il prima possibile - spiega Binaghi - dovendo rispondere alla convocazione per la Davis per poter andare alle Olimpiadi, sono contento che con lui potremo raggiungere la quinta finale consecutiva".