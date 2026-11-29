Binaghi chiama Sinner per la prossima Coppa Davis: perché deve giocarla per andare alle Olimpiadi, e le deroghe al regolamento
Inviato a Bologna - "Sinner manca a tutta l'Italia". Lo dice il presidente della Fitp Angelo Binaghi nella conferenza stampa che chiude la Coppa Davis, con l'augurio che l'anno prossimo con la squadra azzurra torni Jannik. Le speranze sono tante, anche perché c'è un motivo in più che spingerebbe il numero due al mondo a giocare la competizione: "Siamo confidenti di vederlo presto sul campo il prima possibile - spiega Binaghi - dovendo rispondere alla convocazione per la Davis per poter andare alle Olimpiadi, sono contento che con lui potremo raggiungere la quinta finale consecutiva".
Il regolamento per partecipare alle Olimpiadi: le deroghe
Il regolamento per partecipare alle Olimpiadi con il proprio Paese infatti, prevede che il tennista abbia partecipato ad almeno due eventi di Coppa Davis nel quadriennio olimpico, ma uno di questi deve essere obbligatoriamente nel biennio 2026/27. Questo ragionamento quindi, farebbe pensare che Sinner sia spinto a partecipare alla Davis l'anno prossimo per aprirsi la strada verso Los Angeles 2028. Ci sono però delle deroghe concesse in caso di infortunio o situazioni particolari valutate dall'Itf, come l'aver ottenuto prestigiosi successi negli anni precedenti.
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