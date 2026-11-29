Carlos Alcaraz ci teneva molto a chiudere la stagione conquistando per la prima volta la Coppa Davis, uno dei pochi tornei principali che non ha ancora mai vinto. Nonostante abbia conquistato agevolmente i suoi due incontri di singolare - in semifinale contro Arthur Fery e in finale contro Flavio Cobolli -, la sconfitta in doppio al fianco di Marcel Granollers è risultata fatale. I due si sono arresi per 6-2 7-5 a Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori nel match che assegnava il titolo e hanno visto sfumare la possibilità di sollevare l'insalatiera. Malgrado il ko, Alcaraz si è reso protagonista di uno splendido gesto di sportività.