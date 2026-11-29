Alcaraz da applausi, un gesto da fenomeno: perde ma va a congratularsi con tutto lo staff dell'Italia!
Carlos Alcaraz ci teneva molto a chiudere la stagione conquistando per la prima volta la Coppa Davis, uno dei pochi tornei principali che non ha ancora mai vinto. Nonostante abbia conquistato agevolmente i suoi due incontri di singolare - in semifinale contro Arthur Fery e in finale contro Flavio Cobolli -, la sconfitta in doppio al fianco di Marcel Granollers è risultata fatale. I due si sono arresi per 6-2 7-5 a Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori nel match che assegnava il titolo e hanno visto sfumare la possibilità di sollevare l'insalatiera. Malgrado il ko, Alcaraz si è reso protagonista di uno splendido gesto di sportività.
Alcaraz si congratula con l'Italia
Granollers è apparso decisamente provato dopo la sconfitta ed è rimasto seduto in panchina in lacrime, con un asciugamano sul volto. Alcaraz, invece, si è immediatamente diretto verso la squadra italiana e ha iniziato a complimentarsi con tutti i membri dello staff. Nonostante l'evidente delusione per l'epilogo del confronto, con grande sportività Carlos ha reso onore ai vincitori: un gesto che ha ricordato come sia un grande campione dentro ma anche fuori dal campo.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS