Guai per Alcaraz, si ferma durante l'allenamento: ansia per le sue condizioni

Subito guai per Carlos Alcaraz, appena arrivato a Montecarlo. Il numero 3 al mondo nel ranking Atp si è dovuto subito fermare in allenamento. A causare lo stop una precauzione fisica. Proprio nel primo giorno di allenamento nel Principato, lo spagnolo sembrerebbe aver accusato qualche guaio all'avambraccio destro, che appare fasciato in maniera palese tra gomito e polsino.