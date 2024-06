Clamoroso Alcaraz: rompe una regola non scritta del tennis al Queen's

LONDRA - È tutto pronto per il Cinch Championships 2024, celebre come torneo del Queen’s di Londra, con la presenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo sarà la prima testa di serie vista l'assenza di Sinner, impegnato nell'ATP 500 di Halle, e debutterà domani 17 giugno. Ancora prima del suo debutto però, Alcaraz ha rotto una delle regole non scritte del celebre torneo.