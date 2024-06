Alcaraz furioso dopo il ko con Draper: "Tutto questo è una follia, mai visto"

Alcaraz contro le nuove regole

"Questa nuova regola è assurda e dannosa per i giocatori. Quando finisco il punte a rete, non ho nemmeno il tempo di andare a recuperare la palla per battere" , ha dichiarato Alcaraz. "Non sto parlando di andare a prendere gli asciugamani, ma del fatto che non abbiamo nemmeno il tempo per prendere la palla dopo uno scambio. È una follia, qualcosa che non ho mai visto prima in questo sport" .