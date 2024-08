Alcaraz perde e impazzisce: spacca la racchetta, la reazione dei social

CINCINNATI (STATI UNITI) - La prima sorpresa del Masters 1000 di Cincinnati è l'eliminazione di Carlos Alcaraz . Lo spagnolo, tra i favoriti per la vittoria finale e reduce dall'argento alle Olimpiadi, è stato battuto da Gael Monfils in tre set con il punteggio di 6-4, 6-7(5-7), 4-6. Alcaraz esce subito di scena mentre Sinner passa ai quarti grazie al ritiro di Thompson.

Alcaraz, sconfitta e rabbia: cosa è successo

Una partita nervosa per lo spagnolo, che durante il match, colto dalla rabbia, ha scagliato più volte la racchetta a terra, spaccandola. Una scena fuori dal comune, infatti Alcaraz che non aveva mai mostrato momenti del genere in campo. Il suo duro sfogo ha sorpreso i tifosi sui social, che mai avevano visto il campione spagnolo arrivare a certi gesti.

Alcaraz, come cambia il ranking

Una sconfitta dura per lo spagnolo che così non riesce a difendere i punti dell'anno scorso, perdendo 590 punti nel ranking Atp, perdendo ulteriore terreno su Djokovic e Sinner.