Paura per Alcaraz agli Us Open, si fa male alla caviglia e lascia l'allenamento

NEW YORK (STATI UNITI) - A pochi giorni dal debutto agli Us Open 2024, scatta l'allarme per Carlos Alcaraz, vittima di un infortunio in allenamento e costretto ad interrompere la seduta. Dopo i problemi all'anca, e non solo, di Sinner e quelli al ginocchio di Djokovic, anche lo spagnolo si aggiunge al podio degli acciaccati.