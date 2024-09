Federer affonda il colpo sui difetti di Alcaraz: "Deve fare attenzione"

Federer, presente a Berlino nelle vesti di organizzatore della Laver Cup, ha messo l’accento su momento di Alcaraz, giovane talento del tennis che ha già vinto tanto in carriera senza però trovare continuità nell'ultimo periodo, segnato dallo strapotere di Sinner. L’ex numero uno al mondo ha parlato dei pregi e dei difetti dello spagnolo: "La sua intensità, la potenza dei suoi colpi, le sue capacità fisiche. È evidente che deve fare attenzione a non correre su ogni palla, perché non è necessario.Ma imparerà con l’età e con il tempo".