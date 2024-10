Alcaraz e la rivalità con Sinner: "A volte è difficile divertirsi con lui"

Carlos Alcaraz è uscito sconfitto dal confronto con Jannik Sinner chiudendo la Six Kings Slam. Così lo spagnolo a fine partita: "Volevo che finisse nel migliore dei modi, mi sono goduto ogni secondo qui. Continuerò ad allenarmi e a lavorare per essere a questo livello, sono sicuro che anche Jannik continuerà a fare lo stesso. È stata una partita molto combattuta, ogni volta che ho affrontato Sinner abbiamo giocato un match di alta qualità. Le nostre sfide sono state decise in piccoli dettagli, probabilmente avrei dovuto giocare in modo più aggressivo e non aspettare i suoi errori. Direi che è stata una mia decisione. Quando giochi contro Jannik, devi essere al 100%, cerco di colpire più forte che posso, in modo super aggressivo. In ogni allenamento ci penso, arrivando a rete il prima possibile, giocando alla grande colpi e servizio, è qualcosa su cui lavoro ogni giorno".