Alcaraz salvato da Musetti: rischiava di perdere il secondo posto

Alcaraz ringrazia Musetti

Lorenzo Musetti, infatti, ha battuto Alexander Zverev (numero uno nel tabellone), portandosi avanti nel testa al testa a testa con due vittorie a una nei confronti del tedesco. L'azzurro lo aveva messo sotto nei quarti di finale dei Giochi Olimpici di Parigi e adesso si è ripetuto a Vienna. Alcaraz può solo ringraziare Lorenzo per l'impresa centrata nel torneo in corso in Austria.