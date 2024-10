Alcaraz, festeggiamento e messaggio speciale a Parigi: ecco a chi è dedicato

Vittoria ed esultanza particolare per Carlos Alcaraz , protagonista al Masters 1000 di Parigi-Bercy . Battuto in due set il cileno Jarry , con il fuoriclasse spagnolo che ha dominato dall'inizio alla fine, senza mai perdere il controllo del match. Al momento della classica firma sulla telecamera, da parte del vincitore, non è passato inosservato il gesto dedicato a Neymar .

Alcaraz imita Neymar, il messaggio dopo l'esultanza di Parigi

Carlos Alcaraz come Neymar. Mani dietro alle orecchie e linguaccia verso la telecamera, dopo aver dedicato un cuoricino alla città di Parigi. L'esultanza del tennista spagnolo, vero erede di Rafa Nadal, è una dedica all'ex stella di Barcellona e Paris Saint-Germain, incontrata a Dubai pochi giorni fa, in occasione del Six Kings Slam vinto da Jannik Sinner. A confermarlo, nel post partita, è stato lo stesso Alcaraz: "Ho incontrato Neymar a Riyad. Questa è la sua esultanza, quindi l'ho fatto per lui". Mondi che si incrociano e fan impazziti sui social, in attesa di rivedere al top anche il fenomeno brasiliano, reduce dal grave infortunio al ginocchio.