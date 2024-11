Alcaraz è già a Malaga dopo la delusione alle Atp Finals: vuole la Coppa Davis

Alcaraz è arrivato a Malaga oggi, direttamente da Torino . Lo spagnolo è sbarcato all'aeroporto sorridente, e carico per un'avventura cui tiene particolarmente e che ha messo nel mirino da tempo. Forse anche per questo non ha brillato alle Finals . Oltre ai malanni fisici e la stanchezza, aveva in testa un pensiero fisso. La Coppa Davis, l'ultima con Nadal in campo. Un'emozione unica. E quindi, subito dopo l'eliminazione ai gironi, ha fatto le valigie e si è focalizzato sull'ultimo appuntamento della stagione.

Alcaraz, sogno Coppa Davis

Accompagnato dal suo allenatore Juan Carlos Ferrero, Alcaraz oggi non ha in programma allenamenti. Dovrebbe ricaricare le pile. Il numero 3 al mondo si è fermato a firmare autografi e poi si è diretto in albergo. Lo spagnolo non ha mai nascosto che sogna di alzare l'insalatiera con la sua nazionale. Il tabellone potrebbe metterlo di fronte a Sinner e all'Italia campione in carica in finale.