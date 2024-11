Alcaraz, il motivo delle sconfitte: "Cuore spezzato, ha perso un po' di gioia..."

Due Slam su quattro portati a casa e un argento alle Olimpiadi, il tutto nel giro di due mesi. Non si può definire certo negativo il 2024 di Carlos Alcaraz , che ha chiuso l'anno al terzo posto della classifica Atp. L' eliminazione ai gironi nelle Atp Finals , unita all'eliminazione nel secondo match degli Us Open, sono però il primo segnale di un calo di rendimento (e risultati) del fuoriclasse spagnolo. A spiegare il periodo complicato del classe 2003 è stato Paul Annacone , coach di Taylor Fritz ed ex allenatore di Roger Federer .

Alcaraz in difficoltà? La spiegazione

"Carlos è un giocatore pieno di gioia - le parole di Annacone al podcast "Inside-In" di Tennis Channel -. Penso che quest'anno ne abbia persa un po' per diverse ragioni. La sconfitta in finale a Parigi 2024 gli ha spezzato un po' il cuore lasciando il segno nel resto della stagione. Ha una mentalità incredibile e un team fantastico, quindi non c'è nessun motivo per cui non si tratti solo di una piccola turbolenza lungo il suo cammino. È solo un incidente di percorso" - ha concluso.