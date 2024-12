Alcaraz gioca a pallone e si diverte con la maglia del Boca

Carlos Alcaraz sta lavorando duramente per affrontare il 2025 e diventare una vera minaccia per Jannik Sinner, il numero uno al mondo. Lo spagnolo, però, è anche un grande appassionato di pallone. Infatti, nei ritagli di tempo, ha deciso di indossare gli scarpini per giocare insieme ai suoi amici in Spagna, per la precisione presso il Campo de Futbol Municipal de Caudete. Alcaraz non indossava una maglietta qualsiasi perché ha deciso di mettere quella del Boca Juniors, una delle squadra più importanti dell'Argentina e più conosciute al mondo. Anche perché ci ha giocato Diego Armando Maradona.